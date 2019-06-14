Регионы предлагают вузам забрать документы

Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил серьезную реформу в структуре высшего образования: он считает необходимым передать региональные вузы в ведение региональных же властей. По мнению губернатора, сейчас многие областные и краевые вузы страдают от нехватки финансирования, поэтому молодежь предпочитает уезжать на учебу. В вузах указывают, что для реализации этой идеи придется договариваться сразу с несколькими ведомствами.

Глава Прикамья Максим Решетников заявил о необходимости пересмотреть подведомственность вузов на сессии Петербургского международного экономического форума «Российское образование. Глобальная конкуренция и экспортный потенциал». Он отметил недостаточное финансирование «второй-третьей сотни вузов». «Когда я учился, все уже нуждалось в ремонте. Прошло 20 лет, и ничего не сделано,— пожаловался глава региона.— И это не потому, что вузы плохие. Дело в тотальном недофинансировании системы высшего образования последние годы. И не факт, что у федеральных органов власти дойдут до этого руки. Поэтому я призываю усилить роль регионов в управлении вузами». При этом губернатор отметил необходимость «гарантированного госзаказа на долгосрочный период». «Дальше готовы сами вкладываться и развивать. Без вузов ни городов-миллионников, ни реальной новой экономики, ни молодежи у нас не будет»,— добавил губернатор.

Ранее Максим Решетников заявил депутатам Пермского заксобрания, что «не все вузы имеют и проявляют достаточные амбиции».

«Мы теряем конкурентоспособность, и более того, складывается впечатление, что некоторые вузы уже с этим смирились. Давайте честно скажем то, о чем мы говорим за закрытыми дверями: нам срочно нужно перезагружать высшее образование в регионе»,— заявлял господин Решетников.

В федеральном Минобрнауки не стали комментировать “Ъ” идею губернатора. Но в самих вузах отмечают, что инициативу будет сложно реализовать, поскольку образовательные организации имеют разных учредителей. Так, Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ) учрежден федеральным Минсельхозом, а Пермский институт искусства и культуры (ПГИК) — Минкультом. «Ректорат ПГИК не может комментировать данную инициативу, поскольку в Министерстве культуры подобная тема не поднималась. Вероятно, речь идет все же о вузах, находящихся в ведении Министерства образования»,— пояснили в Пермском институте культуры.

Ректор ПГГПУ Андрей Колесников отметил, что все вузы Пермского края подчиняются пяти министерствам. «Все вузы живут небогато, что сдерживает их развитие. Губернатор хочет, чтобы вузы развивались успешно, нам тоже этого хочется. Мне кажется, наилучшее решение — посередине. Ясно, что вузы должны быть государственными, но край должен иметь возможность принимать управленческие решения и финансировать отдельные виды деятельности вузов. И такие проекты уже приобретают очертания — в виде национальных образовательных центров и межвузовских кампусов»,— пояснил господин Колесников.

«Опыт подсказывает, что переход под бюджет более низкого уровня — из федерального в краевой в нашем случае — в долгосрочной перспективе оказывается для края менее выгоден»,— считает декан мехмата Пермского научно-исследовательского университета Андрей Кузнецов.

Бывший министр образования Пермского края Николай Карпушин в беседе с “Ъ” отметил, что у данной инициативы есть риски. «Все хорошо, но есть одна опасность: что мы политически отойдем на роль третьих вузов. Всегда есть лучшая десятка, сотня университетов. А локальные, региональные университеты обладают меньшим ресурсом: финансовым, преподавательским. Одно дело показать на собеседовании диплом столичного вуза и другое — пусть и хорошенького, но регионального университета»,— заключил господин Карпушин.

Константин Кадочников, Юлия Сырова, Пермь