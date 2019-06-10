«Порталом госуслуг, так или иначе, пользуется все взрослое население России»

Как изменится портал государственных услуг? Когда оформить любой документ можно будет в один клик? И как госуслуги будут использовать биометрические технологии? Ведущий «Ъ FM» Марат Кашин задал эти вопросы заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максиму Паршину в специальной студии радиостанции на Петербургском экономическом форуме.
— Как меняются сейчас принципы работы министерства, личные компетенции чиновников?
— Сейчас в области цифровых услуг мы движемся от предоставления одиночных, так скажем, атомарных услуг к предоставлению услуг по жизненным ситуациям — мы их называем «суперсервисами». Мы сформулировали 25 таких суперсервисов — например, рождение ребенка, переезд в другой регион для граждан, а для бизнеса — разрешения в цифровом виде, старт бизнеса, господдержка. Вот по этим 25 направлениям ведется работа.
В течение июня мы начнем представлять на обсуждение широкой общественности целевые состояния этих суперсервисов — как это будет выглядеть на экране смартфона каждого из нас, гражданина либо предпринимателя. Будем это активно обсуждать, дальше уже пойдет реализация. Мы рассчитываем, что уже в течение 2020 года будут появляться значимые заметные результаты внедрения этих суперсервисов.
— Как развивается сейчас портал «Госуслуги», какие новые опции там появляются?
— Сейчас пользователями портала являются порядка 93 млн человек, то есть можно сказать, что все взрослое население России, так или иначе, с разной частотой, но пользуется сервисами портала. Наш портал является сейчас одним из наиболее посещаемых вообще государственных сайтов в мире. Но мы как раз развиваемся в направлении предоставления суперсервисов на портале — не отдельных услуг, которые сейчас предоставляются, а именно комплексных ситуаций, когда одним кликом можно решить какую-то свою проблему.
— Получается уже сделать сервис, что называется, «одним окном», чтобы не было потребности обращаться куда-то еще — достаточно было зайти на «Госуслуги» и решить любую проблему, возникающую в жизни человека?
— В этом основная идея. Конечно, так и должно быть.
Конечно, это требует перезагрузки всей системы предоставления услуг, ухода от бумажных результатов, переход, как мы говорим, на реестровую модель, когда первичным является не какой-то документ с печатью в качестве результата получения услуги, а запись в государственной информационной системе, в реестре. Вот это наше основное магистральное движение.
— Насколько активно внедряется система биометрических данных, которые упрощают взаимодействие людей с банками и с другими учреждениями? На мой личный взгляд, этот процесс не настолько быстрый, насколько хотелось бы.
— Биометрическая идентификация активно развивается. Банки и другие коммерческие игроки используют свои системы биометрической идентификации. Как государственный орган, мы совместно с Банком России развиваем единую биометрическую систему. Сейчас единая биометрическая система используется только для получения финансовых услуг как дополнительный фактор идентификации, но мы планируем распространить единую биометрическую систему на получение и государственных услуг. Конечно, это потребует внесения изменений в нормативные акты, но, тем не менее, мы в этом направлении активно движемся.
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