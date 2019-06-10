«Порталом госуслуг, так или иначе, пользуется все взрослое население России»

Как изменится портал государственных услуг? Когда оформить любой документ можно будет в один клик? И как госуслуги будут использовать биометрические технологии? Ведущий «Ъ FM» Марат Кашин задал эти вопросы заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максиму Паршину в специальной студии радиостанции на Петербургском экономическом форуме.

— Как меняются сейчас принципы работы министерства, личные компетенции чиновников?

— Сейчас в области цифровых услуг мы движемся от предоставления одиночных, так скажем, атомарных услуг к предоставлению услуг по жизненным ситуациям — мы их называем «суперсервисами». Мы сформулировали 25 таких суперсервисов — например, рождение ребенка, переезд в другой регион для граждан, а для бизнеса — разрешения в цифровом виде, старт бизнеса, господдержка. Вот по этим 25 направлениям ведется работа.

По нашей оценке, они суперсервисы охватывают 90% взаимодействий гражданина, бизнеса и государства.

В течение июня мы начнем представлять на обсуждение широкой общественности целевые состояния этих суперсервисов — как это будет выглядеть на экране смартфона каждого из нас, гражданина либо предпринимателя. Будем это активно обсуждать, дальше уже пойдет реализация. Мы рассчитываем, что уже в течение 2020 года будут появляться значимые заметные результаты внедрения этих суперсервисов.

— Как развивается сейчас портал «Госуслуги», какие новые опции там появляются?

— Сейчас пользователями портала являются порядка 93 млн человек, то есть можно сказать, что все взрослое население России, так или иначе, с разной частотой, но пользуется сервисами портала. Наш портал является сейчас одним из наиболее посещаемых вообще государственных сайтов в мире. Но мы как раз развиваемся в направлении предоставления суперсервисов на портале — не отдельных услуг, которые сейчас предоставляются, а именно комплексных ситуаций, когда одним кликом можно решить какую-то свою проблему.

— Получается уже сделать сервис, что называется, «одним окном», чтобы не было потребности обращаться куда-то еще — достаточно было зайти на «Госуслуги» и решить любую проблему, возникающую в жизни человека?

— В этом основная идея. Конечно, так и должно быть.

Уже сейчас мы идем к тому, чтобы полностью предоставлять услугу целиком, под ключ.

Конечно, это требует перезагрузки всей системы предоставления услуг, ухода от бумажных результатов, переход, как мы говорим, на реестровую модель, когда первичным является не какой-то документ с печатью в качестве результата получения услуги, а запись в государственной информационной системе, в реестре. Вот это наше основное магистральное движение.

— Насколько активно внедряется система биометрических данных, которые упрощают взаимодействие людей с банками и с другими учреждениями? На мой личный взгляд, этот процесс не настолько быстрый, насколько хотелось бы.

— Биометрическая идентификация активно развивается. Банки и другие коммерческие игроки используют свои системы биометрической идентификации. Как государственный орган, мы совместно с Банком России развиваем единую биометрическую систему. Сейчас единая биометрическая система используется только для получения финансовых услуг как дополнительный фактор идентификации, но мы планируем распространить единую биометрическую систему на получение и государственных услуг. Конечно, это потребует внесения изменений в нормативные акты, но, тем не менее, мы в этом направлении активно движемся.