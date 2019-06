«Интерес у инвесторов есть, много новых проектов, достаточно большое количество проектов с госучастием»

Зарубежные инвесторы с оптимизмом смотрят на российский рынок, об этом в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал председатель правления Нордеа Банка Михаил Поляков. По его словам, крупные международные компании по-прежнему готовы вкладывать деньги в сырьевые и инфраструктурные проекты в стране. Может ли российский рынок сейчас заинтересовать иностранные компании? Как можно увеличить инвестиции из-за рубежа? Какие тренды прошлого года стали значимыми для финансового рынка страны? Эти и другие вопросы в рамках ПМЭФ-2019 с Михаилом Поляковым обсудил экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов.

— Хотелось бы сначала спросить о том, как процесс инвестирования развивается в целом в России? И как международные инвесторы настроены к тому, что происходит в стране? Насколько активно и часто это инвестиционная проблематика обсуждалась на форуме?

— Здесь больше практически нечего обсуждать, кроме инвестиционной активности.

— Есть еще политика.

— Политика, наверное, тоже, да. Достаточно активно все у нас в последние два дня происходило, я могу сказать, что можно просто посмотреть по сторонам, какое количество иностранных компаний и финансовых институтов здесь участвуют.

— Даже немного удивляет, что несмотря на все, что, скажем так, между нами было, они здесь все равно присутствуют.

— Вы знаете, к счастью, драмы-то никакой не случилось, поэтому год от года мы видим, что, как минимум, хуже не становится, и это очень хорошо. Интерес есть, много новых и интересных проектов, достаточно большое количество проектов с госучастием, так или иначе. Я могу сказать, что из тех встреч, которые у меня состоялись, из того, что я слышу от коллег, присутствует такой сдержанный оптимизм. Крупные международные компании достаточно спокойно смотрят на происходящее, поскольку, как правило, это те, кто давно присутствует на разных рынках, на развивающихся в том числе, и видели различного рода кризисы. Так что, на самом деле, ситуация, которая происходила у нас здесь, экономическая нестабильность не вызывает какого-то активного шока.

— То есть на рынке, как говорят, есть такой настрой, что хуже уже не будет, худшее позади?

— Вы знаете, never say never. Поэтому сказать, конечно, сложно, но больше скорее с оптимизмом инвесторы смотрят на происходящее в стране. И я вижу, что интерес есть.

— По каким направлениям? Раньше, понятно, в основном сырьевой сегмент интересовал, сейчас у нас появился достаточно мощный инновационный блок в стране. Как вы бы оценили сегментацию интересов иностранных инвесторов в текущей ситуации? Что, с вашей точки зрения, перспективно?

— Очень разные, на самом деле, отрасли. То есть я бы не сказал, что это исключительно инновации или исключительно сырьевой блок. То есть инвесторы продолжают сохранять интересы к нашим классическим традиционным ключевым отраслям. Огромный интерес ко всему, что связано с инфраструктурой. Все, что, так или иначе, связано с майскими указами президента.

— Да, тут большой объем, так сказать, для освоения.

— И все смежные отрасли тоже будут, совершенно очевидно, иметь перспективу для роста. Поэтому все сегменты достаточно интересны. То есть я бы не сказал, что есть какой-то прямо узкий фокус и это тоже хорошо.

— Финансовая часть, банковская российская система, развивались достаточно динамично в последнее время с точки зрения того, что активно проходил процесс консолидации в системе, и регулятор действовал активно тоже в этом направлении. Как инвесторы относятся к этому? Как они, в целом, оценивают ситуацию у нас на финансовом рынке и в банковской системе?

— Если говорить об инвесторах, по большому счету, то, что происходило, все процессы, связанные с консолидацией банковского сектора, с тем, что роль у государства растет, вызывает разные мнения. Глобально, конечно, чем выше конкуренция, тем лучше. Но, с другой стороны, сектор живой, работает достаточно хорошо, поэтому я не могу сказать, что кто-то из клиентов испытывает существенные проблемы, связанные с привлечением финансирования, инвестиций, получением достаточно качественного сервиса. То есть в общем и целом ситуация нормальная, спокойная.

— Какие сегменты растут активно, с вашей точки зрения? Корпоративное кредитование, физлица? По физлицам у нас, как известно, есть проблематика по поводу доходов.

— Как раз наоборот. Розничный банковский бизнес показывает устойчивый рост доходов, но вызывает очень серьезные вопросы, связанные с риском.

— В связи с тем, что доходы населения падают?

— Нет, в связи с потенциальным профилем рисков, в связи с тем, что растет закредитованность населения. Регуляторы, и, в первую очередь, ЦБ, очень обеспокоены текущим трендом и предпринимают определенные действия для того, чтобы каким-то образом сдерживать кредитование физических лиц.

— Речь идет про потребительское кредитование?

— Да.

— Которое идет по высоким ставкам?

— И ипотека в том числе, с очень такими экстремально лайтовыми условиями. Корпоративный инвестиционный бизнес значительно тяжелее делается. Тут доходности, на самом деле, намного меньше.

— И доходности, маржинальность снижаются?

— Я бы сказал, что это скорее плато, то есть мы не растем, не падаем, плюс-минус находимся где-то на одном и том же уровне. Но зарабатывать деньги, конечно, тяжело. Но риски зато более или менее предсказуемы.

— А как вы позиционируете себя в текущей ситуации? Как расставлены приоритеты, точки роста?

— Мы занимаемся тем же самым, чем занимались последние несколько лет, то есть корпоративным бизнесом. У нас сейчас чуть больше фокус сместился в сторону работы с международными компаниями, потому что у нас просто больше компетенций в этой области.

— То есть они через вас заходят в основном?

— Мы работаем с группой, которая имеет очень серьезный опыт, очень серьезную клиентскую базу. Это нам дает определенные конкурентные преимущества, мы ими стараемся активно пользоваться.