Рогозин предложил Китаю сотрудничество по освоению Луны

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил Китаю совместно заняться созданием лунной базы.

«Мы хотим развернуть систему мониторинга космического пространства в той зоне, где минимальное количество индустриальных шумов, изучать дальний космос с перспективой выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе»,— сказал господин Рогозин в ходе выступления на дискуссии «Космическая экономика».

Глава «Роскосмоса» сообщил, что в 2023 году Россия намерена связать миссию орбитального аппарата «Луна-26» с китайской миссией в окололунном пространстве. Кроме того, Россия готова создать совместную с Китаем группировку дистанционного зондирования Земли. «Вместе мы сможем многое»,— сказал господин Рогозин.

Напомним, в начале июня Китай впервые запустил в космос ракету-носитель «Чанчжэн-11» с морской платформы в Желтом море. Ракета должна доставить космические аппараты Bufeng-1A и Bufeng-1B и пять коммерческих микроспутников. Ожидается, что вторая ступень упадет в северной части Тихого океана.

О том, как государства и частные компании осваивают космос,— в публикации “Ъ” «Луна на всех».