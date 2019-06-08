Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией

Выплата Белоруссии компенсации из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли или предоставление Минску кредита возможны после того, как страны выработают общий подход к интеграции, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам министра, пока принимать решения по каким-либо компенсациям было бы неправильно.

«Позиция, которую мы высказали Белоруссии: нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. И, соответственно, тогда мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений. <…> Просто так выхватывать какие-то позиции — компенсация налогового маневра, кредит или еще что-то,— все это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции»,— пояснил господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о том, что должен сделать Минск для получения компенсации, министр сказал, что Москва «не ставит каких-то условий или предложений». «Мы говорим о том, что должен быть общий согласованный подход по движению в части интеграции»,— подчеркнул Антон Силуанов.

В конце 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В апреле 2019-го Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства. 29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран. Позднее господин Путин сказал, что речи об объединении России и Белоруссии «нет и быть не может».

Как Александр Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии, читайте в публикации “Ъ”.