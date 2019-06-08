Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны. В интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума он отметил, что оптимизация коснется только маршрутов, где питание не востребовано.

«У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Что касается регулярных поездов. Вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся. Но не везде, потому что вагон-ресторан — это очень дорого. На таких направлениях, где питание не востребовано, например, ночной поезд: поздно вечером уходит, рано утром приходит. Зачем там вагон-ресторан?» — сказал господин Иванов. Гендиректор ФПК добавил, что компания смотрит на статистику и изучает спрос, на основании этих данных и будет приниматься решение об оптимизации.

Агентство уточняет, что вагоны-рестораны сдаются в аренду другим компаниям, которые занимаются обслуживанием пассажиров.