Глава «Ростеха» не исключает возможности объединения фармбизнесов с АФК «Система»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не исключает, что в ближайшем будущем госкоропорация может объединить фармацевтический бизнес с АФК «Система».

«Как вы уже знаете, сегодня на ПМЭФ состоялось подписание соглашения о покупке АФК "Система" фармацевтических активов Marathon Group — АО "Синтез" и ЗАО "Биоком". Я не исключаю возможности дальнейших переговоров о совместной работе или даже объединении фармбизнесов»,— сказал господин Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава «Ростеха» подчеркнул, что обсуждать подробности сделки будет уже с новыми владельцами предприятий, говорить о каких-то конкретных параметрах сотрудничества пока рано.

Ранее АФК «Система» подписала соглашение о покупке фармацевтических заводов Marathon Group. Речь идет о курганском производителе антибиотиков «Синтез» и ставропольском предприятии «Биоком», выпускающем антибактериальные средства.

О том, как у АФК «Система» растет интерес к фармацевтическому бизнесу, читайте в публикации “Ъ”.