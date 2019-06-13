Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что в России необходимо ввести углеродный налог, так как это нужно для подготовки ратификации Парижского соглашения по климату. Такое заявление господин Чубайс сделал «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума, который закрылся 8 июня.Таким налогом могут облагаться товары, которые произведены с превышением норм выброса CO2.

«Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер»,— сказал глава «Роснано».

Он объяснил, что в Евросоюз уже утвердил ряд законов, по которым товары облагаются дополнительным налогом, если они произведены с превышающим норму выбросом СО2. «И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять, семь, десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная»,— заявил господин Чубайс.

По его словам, в России пока не разобрались с правилами измерения выбросов СО2, поэтому налоговая ставка должна быть минимальной, символической.

О том, почему Россия не видит выгод в глобальной климатической повестке, читайте в публикации “Ъ”.