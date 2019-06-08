Вице-премьер Борисов заявил о сильных перегрузках SSJ 100 при катастрофе в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) во время аварийной посадки в Шереметьево испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, к самому самолету претензий нет, так как у него неисправностей выявлено не было.

«У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8 g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может»,— заявил господин Борисов (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, причиной авиакатастрофы стала «совокупность факторов, в том числе и человеческих». «Сегодня нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла по вине самолета. <…> Претензий к самолету, как к техническому средству, нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям»,— пояснил вице-премьер. При этом он добавил, что «не хотелось бы вешать вину на пилотов».

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SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Как сообщал источник “Ъ”, близкий к расследованию, к катастрофе привели действия пилотов: перед приземлением они резко разогнали самолет и одновременно опустили нос воздушного судна.

17 мая Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расшифровку данных черных ящиков SSJ 100. МАК пообещал опубликовать отчет по катастрофе после «корректорской выверки».

Подробнее о ходе расследования — в публикации “Ъ” «SSJ торопился к земле».