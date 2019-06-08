«Дебатами в привычном смысле слова это назвать было сложно»

Россия и Белоруссия могут ввести единую валюту, заявил на полях Питерского форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, переговоры по этому поводу сейчас ведутся. На связи со студией корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов — он находится на экономическом форуме в Петербурге.

— Что происходит на форуме? Последний день.

— В целом, пар был выпущен накануне. Одна из главных интриг, которая была в последние два дня форума, — появится ли все-таки основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на этом мероприятии. Но он все-таки не появился. Владимир Путин вчера был одним из последних, кто на форуме комментировал в принципе его дело.

История с Майклом Калви нашла свое отражение в кулуарах форума. Артем Аветисян, акционер банка «Восточный», который считается одним из главных интересантов в том, чтобы получить контроль над частью этого самого банка. Он очень долго уходил от журналистов и никаким образом не комментировал ни само дело основателя фонда Baring Vostok, ни заявления бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Последний накануне в интервью “Ъ FM” заявил, что и господин Аветисян, и еще один акционер «Восточного» — Шерзод Юсупов, распространяют дезинформацию по поводу того, почему и зачем заявление было подано, из-за которого и началось дело Майкла Калви. По словам господина Аветисяна, он все сказал еще накануне. Даже на дополнительные вопросы, которые касались истории вокруг банка «Восточный», ее обсуждения и в российском суде промышленников, и предпринимателей, господин Аветисян отказался отвечать, иногда практически убегая от журналистов, он нервно смеялся, и на этом его общение с прессой закончилось. В какой-то момент даже спрятался в одном из стендов, мотивировав это тем, что у него должны быть там какие-то переговоры, но после этого он вышел оттуда и направился на другую панельную сессию.

— Что касается Максима Орешкина, были дебаты с Алексеем Кудриным. Как это все проходило, о чем они заявляли?

— Дебаты были посвящены развитию систем баз данных. Обсуждалось, насколько наша власть открыта в интернете, Алексей Кудрин даже заявил, что Счетная палата станет аудитором открытых министерств и ведомств в интернете и будет проверять, насколько правильно заполнена вся информация, которую они размешают в сети. Кроме того, Кудрин заявил, что законы нужно писать понятным языком, господин Орешкин с ним согласился. Дебатами, конечно, в привычном смысле слова это назвать было сложно. Максим Орешкин предложил Алексею Кудрину войти в состав общественного совета при Росстате, на что Кудрин ответил, мол, как это возможно, если учитывать, что он возглавляет ведомство, которое должно проводить аудит, и, как пошутил глава Счетной палаты, получается, что он войдет в этот совет и потом будет говорить, как хорошо поработал он сам.

Любопытный момент — это была единственная сессия с участием министра экономического развития и главы Счетной палаты, когда все участники одновременно сняли пиджаки и находились в белых рубашках.

— И по поводу единой валюты России и Белоруссии есть какие-то подробности?

— Пока подробностей не очень много. Максим Орешкин действительно после переговоров с белорусским коллегой заявил, что такого рода договоренности прописаны в союзном соглашении между Россией и Белоруссией. Центральные банки обеих стран активно обсуждают плюсы и минусы такого рода нововведений.

Беседовала Наталья Жданова