Глава ПФР заверил в отсутствии угрозы утечки персональных данных после перевода услуг в «цифру»

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заверил, что угрозы утечки персональных данных россиян после «цифровизации» сервисов и услуг ПФР нет. В беседе с «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума он отметил, что «всеобщая цифровизация позволяет уже обходиться без материальных носителей».

«Гражданам будет удобно, и это будет развивать услуги в электронном виде. Электронная система Пенсионного фонда защищена, она аттестована соответствующим образом, беспокоиться не о чем»,— подчеркнул господин Дроздов.

Ранее ПФР сообщал, что на перевод свидетельств обязательного пенсионного страхования с номером индивидуального лицевого счета в электронный формат уйдет три месяца. Выдавать бумажные СНИЛС в России перестали с 3 апреля 2019 года.

Напомним, с 2021 года планируется начать перевод россиян с бумажных на электронные паспорта. Разработкой соответствующего законопроекта было поручено заняться Минэкономики и автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Сообщалось также, что речь идет об объединении в одном документе всех данных человека — паспорта, СНИЛСа, водительских прав.

Зачем государство собирает данные о россиянах на единую платформу — в материале “Ъ” «"Цифра" поворачивается в профиль».