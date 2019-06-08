«Русский язык сохранится там, где будет экономическая выгода»

Межгосударственная программа по инновационному сотрудничеству до 2030 года для стран СНГ должна быть разработана уже этой осенью и вступить в силу в начале 2020 года. Об этом заявили участники сессии «Инновационное развитие в странах СНГ», прошедшей в субботу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Впрочем, из выступлений следовало, что пока куда более мощным объединяющим фактором, чем технологии и совместные инновационные проекты, остается русский язык.

Сессия по инновациям стала единственной тематической сессией форума, посвященной региону Содружества независимых государств. Основной темой сессии, прошедшей в заключительный день ПМЭФ, стала разработка Межгосударственной программы по инновационному сотрудничеству до 2030 года — взамен текущей до 2020 года. В перспективе (пока, судя по всему, неблизкой), реализация этой программы должна позволить ученым и бизнесменам на пространстве СНГ совместно использовать «технологические и инновационные потенциалы» (прежде всего, исследовательские центры и сами технологии), иметь равный доступ к рынкам технологических и инновационных продуктов и общему рынку высокотехнологических услуг, а также развивать совместные профильные образовательные программы.

«Мы считаем, что роль государства — только создавать и стимулировать условия, чтобы бизнес и инноваторы могли создавать и разрабатывать свои технологии»,— сразу оговорилась глава «Россотрудничества» Элеонора Митрофанова, пояснив, что «коммерциализацией» государство заниматься не может. Агентство «Россострудничество» выступает заказчиком-координатором программы. И из выступления госпожи Митрофановой можно было понять, что сотрудничество и «выработка межстрановых форматов взаимодействия» активно развиваются.

«Все шло очень медленно, очень тяжело, а сейчас такое впечатление, что оно поехало»,— объясняла глава агентства.

По словам зампредседателя Исполкома СНГ Сергея Иванова, программу планируется подготовить уже к осени, чтобы она вступила в силу в начале 2020 года. «Времени почти нет. До того времени этот концепт должен быть оформлен на бумаге и его должны обсудить коллеги из стран СНГ. Эта программа инновационного сотрудничества должна быть жестко сформированной и нацеленной не на фундаментальные исследования, а на технологические нужды и потребности в развитии приграничных регионов»,— пояснила госпожа Митрофанова “Ъ”. «Политический аспект в какой-то мере существует: есть санкции, а они распространяются в том числе и на технологии,— признала она в беседе с “Ъ”.— Но политика политикой, а двери до конца никто не закрывал. Ограничения есть, но многие предприниматели даже считают, что санкции сыграли позитивную роль, дав толчок своим производителям. И государство должно создавать условия для бизнеса, особенного среднего и инновационного — давать льготы, гранты, не вмешиваться в работу людей».

Впрочем, из выступлений на сессии не следовало, что инновационное сотрудничество на постсоветском пространстве выглядит безоблачным. Несмотря на действующую Межгосударственную программу, пока каждая страна фактически работает по отдельности. Госфинансирование для межгоспроектов в этой области выделяют только три страны — Россия, Белоруссия и Киргизия. А профильные чиновники не успевают за технологиями и не всегда в них разбираются.

«До сих пор прогресс был скромным»,— признал директор ереванского «Национального центра инноваций и предпринимательства» Геворг Варданян. Он напомнил, что для реализации программы требуется значительный объем финансирования, а механизмы взаимодействия в рамках программы и инфраструктура пока развиты слабо. «Приезжайте, работайте, у нас есть развитая инфраструктура и взаимодействие по всему миру! Как бы ни казалось, глядя на то, что мы Приднестровье, это вызывает спрос из самых разных мест»,— попытался убедить собравшихся вице-премьер непризнанной Приднестровской молдавской республики Сергей Оболоник.

Все участники дебатов говорили по-русски и госпожа Митрофанова отдельно отметила популярность русского языка на пространстве СНГ.

«Исследователи, ученые, представители бизнеса, находящиеся одновременно в русскоязычной и англоязычной среде на постсоветском пространстве, бесспорно выигрывают в конкуренции людей и смыслов»,— заверила она. Впрочем, в представленной в зале брошюре «Россотрудничество сегодня» говорилось не только о росте числа стран, где на базе представительств агентства ведут обучение русскому, но и о том, что в 1990—2015 годах численность обучавшихся на русском языке и изучавших русский язык (в школах, колледжах и вузах) в странах СНГ и Балтии упало с 28,3 до 12,4 млн. «Русский язык сохраняется там, где есть экономическая выгода. Если человек из другой страны заинтересован в работе в русскоязычном пространстве, он будет учить русский.

Невозможно космонавтам не разговаривать на русском языке»,— резюмировал модератор Сергей Маленко.

Аудиторию встряхнуло выступление Алексея Южакова, председателя совета директоров пермской компании Promobot, резидента «Сколково». Объясняя, что возможность выбиться в лидеры в инновациях у России (и, вместе с ней, видимо, коллег по СНГ) есть только в тех отраслях, где рынок еще формируется, он привел в пример собственную область работы — робототехнику. Впрочем, и тут придется уже догонять: по его словам, на 10 тыс. занятых в производстве в России используется три робота, а среднемировой показатель — 78 (в Корее — 478).

«А есть ли у вас мысль сделать домашнего робота, который бы мог облегчить жизнь многим женщинам?» — не удержалась госпожа Митрофанова.

В ответ предприниматель заверил, что такая работа уже ведется и через десяток лет аудитория ПМЭФ будет обсуждать не новые модели смартфонов, а новые модели «роботов-партнеров».

Галина Дудина