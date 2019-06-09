Итоги ПМЭФ-2019

С 6 по 8 июня проходил 23-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). В нем приняло участие рекордное количество гостей — 19 тыс. человек из 145 стран мира. Самыми большими делегациями стали китайская и американская. Также было заключено рекордное количество сделок — 650 соглашений на сумму 3,1 трлн руб. Основные сделки и высказывания участников — в подборке “Ъ”.
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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Президент Владимир Путин заявил, что Россия преодолела трудности в экономике из-за санкций и падения цен на углеводороды. Цены на нефть в $60-65 за баррель устраивают страну. Господин Путин отметил, что игнорирование современных угроз «может привести к глобальной катастрофе». Первым шагом к «фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений» он назвал выход США из договоренностей по ПРО в 2002 году.
Выступая на пленарном заседании во второй день форума, Владимир Путин назвал главным источником нестабильности в мире попытки монополизации новой технологической волны. По его словам, глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый двигатель — суперсовременные технологии — пока не заработали на полную мощность. Также он призвал вывести из-под торговых войн важнейшие сферы торговли и переосмыслить роль доллара в качестве мировой резервной валюты. Владимир Путин признал, что развитию бизнеса в России пока еще мешают архаичные и избыточные контрольно-надзорные функции. Господин Путин также впервые прокомментировал арест Майкла Калви: он надеется, что в деле основателя Baring Vostok все будет «прозрачно и понятно». «Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом»,— подытожил президент.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «Яндекс», в отличие от Telegram, продемонстрировал готовность к диалогу с ФСБ после требований передать ключи шифрования. Он уверен, что «Яндекс» предоставит ФСБ «всю необходимую информацию для выявления преступников». Он также заявил, что мобильное приложение знакомств Tinder готово сотрудничать со спецслужбами и «искать возможность» предоставлять им информацию.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Глава Минэкономики Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина поспорили насчет рисков, связанных с потребительскими кредитами. По мнению господина Орешкина, темп роста потребкредитования — 30% в годовом выражении — «абсолютно неустойчивый» и сильно превышает темпы роста доходов населения, что чревато рецессией. Госпожа Набиуллина согласилась, что темпы роста потребкредитования высокие, но указала, что при этом доля долга домохозяйств в экономике 14% ВВП, «поэтому рисков финансовой стабильности нет».
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
США с помощью санкций получили контроль над компанией «Русал» Олега Дерипаски и, соответственно, над алюминиевой промышленностью России, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. «А с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" — не только над алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и над другими сегментами российской промышленности»,— продолжил он свою мысль.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви стала «шоком для экономики», заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, отток капитала из России с начала года удвоился и достиг $40 млрд. В свою очередь, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает, что аресту господина Калви уделяется «слишком много внимания» и это не повлияло на инвестиционный климат.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Реальные доходы бюджетов регионов России с 2012 года выросли на 5%, притом что федеральный бюджет вырос на 77%, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников. Отрицательно влияют на доходы регионов, по его словам, решения в налоговой политике, например увеличение ставки НДС с 18% до 20%.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Образование в России не соответствует актуальным вызовам рынка труда, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. «До определенного момента у нас было образование ради образования, а все-таки мы должны готовить своих специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день существуют»,— сказала она.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Препятствий со стороны Дании строительству газопровода «Северный поток-2» быть не должно, заявил глава Минэнерго Александр Новак. Также министр заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились координировать действия на рынке энергоносителей и предлагать их другим участникам ОПЕК+.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что вхождение Объединенной авиастроительной корпорации в «Ростех» завершится не ранее 2020 года. Госкорпорация сохраняет идею объединения ОАК с «Вертолетами России». Также «Ростех» снизит долю в АвтоВАЗе с 33% до 25%, продав часть своей доли партнеру по СП — французской Renault. Также господин Чемезов назвал SSJ 100 «прекрасной машиной», которую незаслуженно критикуют за частые поломки.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает снижение ставок по ипотеке. «Ставки будут идти вниз, вопрос — каким темпом и сколько лет займет переход к психологически важной цифре — 8%»,— сказал он.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Советник президента России, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков пообещал лично изучить дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали по делу о наркотиках, и выразил надежду, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам вице-премьера России Юрия Борисова, специалисты пока не подтверждают, что авиакатастрофа SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая произошла по вине неисправности самолета. Однако SSJ 100 во время аварийной посадки испытал перегрузки, на которые не был рассчитан. Рыночный спрос на эту модель сохраняется как на внутреннем, так и на зарубежном рынке, добавил господин Борисов.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что выплата Белоруссии компенсации из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли или предоставление Минску кредита возможны после того, как страны выработают общий подход к интеграции.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Режим электронной визы, который уже действует на территории Дальнего Востока, будет распространен на всю территорию России в ближайшие год—полтора, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обещания
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