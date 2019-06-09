На завершившемся Петербургском международном экономическом форуме глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр карибского островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун подписали соглашение о безвизовом режиме между двумя странами. В интервью корреспонденту “Ъ” Галине Дудиной господин Браун рассказал, зачем это нужно.

— Вы подписали соглашение об отмене визового режима для краткосрочных поездок сроком до 90 дней. Думаете, оно нужно?

— Конечно. Это соглашение облегчает перемещение людей — особенно для россиян, которые хотят приехать на отдых в нашу страну. Теперь они смогут сделать это, не преодолевая визовые барьеры. У нас лучший туристический продукт в мире: у нас 365 пляжей, самых красивых в мире, окруженных чистой бирюзовой водой. Так что для россиян, которые хотят насладиться Карибами, это прекрасная возможность. И кроме того, это соглашение позволит развиваться бизнес-связям, в том числе по развитию туризма из России на Карибы, а также торговле и инвестициям и в целом отношениям между нашими странами.

— То есть вы ждете и инвесторов из России? У вас же есть программа получения гражданства в обмен на инвестиции от $100 тыс.

— Совершенно верно. Мы развиваем привлечение инвестиций, предлагая в качестве бонуса гражданство. Если вы вкладываетесь в собственность в Антигуа и Барбуде от $200 тыс. до $400 тыс., делаете взнос в Национальный фонд развития в размере $100 тыс. или осуществляете бизнес-инвестиции в объеме не менее $1,5 млн, вы становитесь гражданином Антигуа и Барбуды. Само по себе гражданство — это инвестиция, оно дает безвизовый въезд в 154 страны мира и юридическую защиту наравне с другими нашими гражданами. И это стимул, который мы даем к инвестициям и благотворительным взносам. Приглашаю россиян также воспользоваться этой возможностью. Тем более у нас офшорная зона, и кого-то могут заинтересовать возможности бизнес-партнерств. И надеюсь, что безвизовый режим даст дополнительные возможности.

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— Вы сами впервые в России?

— Я здесь второй раз: год назад у меня была возможность приехать вместе с семьей на финал чемпионата мира по футболу. Это был волнующий матч, я вообще-то болел за Хорватию, но победила Франция.

— На тематической сессии «Латинская Америка—ЕАЭС» на ПМЭФ вы коснулись ситуации в Венесуэле. Может ли Организация американских государств, членом которой является ваша страна, как-то повлиять на этот кризис?

— Мы крайне обеспокоены ситуацией в Венесуэле и верим, что ее проблемы должны быть решены при помощи дипломатии и диалога. Военное вмешательство не должно иметь место ни в каком виде, поэтому мы решительно выступали против интервенции, особенно со стороны США, потому что это повлекло бы за собой дестабилизацию и сопутствующие ей проблемы, включая возникновение террористических ячеек и волны беженцев. То есть это имело бы последствия не только для народа Венесуэлы, но и для карибских государств и могло бы ударить по свободе перемещения и бизнеса во всем полушарии. Мы считаем это недопустимым решением. И когда мы смотрим на вмешательства США в других странах мира, мы видим разброд и хаос. А это последнее, что мы хотим видеть в нашем полушарии.