Титов ответил на претензии акционера банка «Восточный» Аветисяна

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ответил на критику акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна из-за решения комиссии РСПП по корпоративной этике. Она признала, что автор заявления в ФСБ по «делу Калви», акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов нарушил принципы корпоративной и деловой этики РСПП.

Господин Аветисян не согласился с выводами комиссии. По его мнению, комиссия по этике должным образом не уведомила стороны о рассмотрении вопроса и задействовала арбитров, которые уже высказывались по этой теме. Кроме того, прочитавший публично решение Борис Титов, по словам господина Аветисяна, «не разобрался в ситуации», так как не обсуждал ситуацию с акционерами банка «Восточный».

«Дело в том, что мы ему предлагали. У нас объективную основу обращения определяет центр общественных процедур "Бизнес против коррупции". Я получаю обращение — обращение было только от Калви, а не от Юсупова или Аветисяна — и передаю его в этот центр на экспертизу. В рамках бесплатной экспертизы было предложено участвовать стороне Юсупова и Аветисяна. Мы получили официальный отказ»,— заявил в беседе с “Ъ FM” Борис Титов.

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Бизнес-омбудсмен считает, что господа Юсупов и Аветисян дезинформируют общественность. «Там проблемы с этичностью, как мы выяснили после того, как комиссия по корпоративной этике РСПП приняла решение. Я так понял, они не признают это решение, начинают оспаривать по процедуре, хотя процедура 15 лет существует. Комиссия определила, что они нарушили корпоративную этику. Это что значит? Это значит, с ними нельзя вести дела, им больше не подадут руку, не подпишет ни одного соглашения ни одна компания, которая считает себя членом корпоративного сообщества»,— сказал он.

Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Заявитель по уголовному делу акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов сообщил о выводе еще 1,1 млрд руб. Он отметил, что готов просить максимально снизить наказание для обвиняемых, если они вернут банку ущерб в 3,7 млрд руб.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».