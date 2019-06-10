«В той или иной степени протекционизм есть везде»

«Союзмультфильм» ищет инвесторов под новые проекты. В каком состоянии находится сейчас рынок мультипликации в стране? И нужен ли отрасли протекционизм со стороны государства? Эти вопросы ведущий «Ъ FM» Марат Кашин обсудил с председателем правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащевой в специальной студии радиостанции на Петербургском экономическом форуме.

— Скажите, что «Союзмультфильм» делает на экономическом форуме?

— Если я вам скажу, что празднует 50-летие наших самых известных мультфильмов, то вы вряд ли мне поверите.

— Не поверю.

— Но на самом деле это одна из популярных тем, про которую меня все сегодня спрашивают. А если серьезно и про бизнес, то мы говорим с потенциальными инвесторами, с венчурными фондами, с партнерами, которые готовы участвовать и инвестировать в развитие анимационной отрасли, анимационных проектов. У нас есть много идей и мыслей по поводу того, как отрасль может сделать следующий рывок, серьезный рывок для себя.

Она и так растет достаточно эффективно — 15-20% в год. Но мы понимаем, что возможно еще больше — потенциал огромен. Мы также говорим с государственными структурами о разной государственной поддержке отрасли – например, с Российским экспортным центром говорим о субсидировании адаптации мультфильмов, чтобы они выходили сразу на пяти или десяти языках.

Анимация — это универсальный язык, мы убеждены, что российскую анимацию ждут в любой стране мира, на нее не влияют никакие геополитические кризисы или конфликты.

Российскую анимацию любят в мире, ее готовы принимать, у нас нет никаких барьеров. А это значит, что мы через нее можем нести культурные коды, ценности и даже некоторые идеологические составляющие, которые нам интересны. Но для этого нужна хорошая адаптация. Она стоит дорого, и мы просим государство помочь нам в адаптации.

Мы также говорим с Министерством экономического развития о возврате части затрат иностранных компаний, которые придут и будут производить здесь как в области кинематографии, так и в области анимации. Это очень помогло бы привлечь сюда: а) творческие кадры, b) дополнительные деньги, с) технологии, что для анимации очень важно.

— Очень много говорят и пишут о проблеме прав на мультфильмы, которые находятся в коллекции «Союзмультфильма». Как эта проблема решается?

— Вы знаете, это действительно большая публичная тема и, честно скажу, серьезная напряженная история для самой студии. Уже много лет, задолго до прихода нас как новой команды на «Союзмультфильм», эта история не была решена, все время накалялась и накалялась. Когда мы пришли в 2017 году на студию, мы обнаружили, что студии не принадлежат практически никакие права, при том, что она произвела такое количество шедевров. Права были или распроданы за копейки давно и на много лет вперед, или вообще были товарные знаки и персонажи зарегистрированы сторонними компаниями на себя, и они много лет зарабатывали на этом, минуя студию. Также авторы напрямую продавали лицензиат, тоже минуя студию. Студия была в кризисном финансовом положении ровно по этой причине. Поэтому последние два с половиной года мы вели очень серьезную и большую юридическую работу по возврату прав. На сегодня я могу констатировать, что более 70% прав возвращено студии. Со всех прав, которые возвращены студии, платятся авторские вознаграждения. Опять же, когда мы пришли на студию, то обнаружили, что больше трех лет не платились вознаграждения авторам, отчисления авторам.

— Вы будете подавать в суд и требовать упущенную выгоду?

— Очень сложно сказать. В целом, на мой взгляд, это работа скорее Генпрокуратуры, чем суда, потому что некоторые из договоров, о которых мы говорим, подписаны были 10-12 лет назад, за это время на «Союзмультфильме» сменилось очень много руководителей, и трудно до конца понять, кому предъявлять эту упущенную выгоду.

Я, честно говоря, вообще не сторонник борьбы с прошлым, я сторонник планирования будущего.

Я уверена, что «Союзмультфильм» сегодня находится в стадии большого развития. Кроме работы с «золотой коллекцией», которую мы серьезно обновляем, придаем ей новый, более современный, образ, вдыхаем в нее новую жизнь, мы также производим очень много нового. Сегодня в работе семь новых анимационных сериалов и один полный метр.

— Еще одна горячая тема, которая постоянно появляется в СМИ: некоторые премьеры западных фильмов переносятся, откладываются, чтобы как можно больше людей пришли на премьеры фильмов российских. Такой чистой воды протекционизм со стороны государства. Ваше к нему отношение?

— Я пришла из бизнеса управлять государственной студией. Так как я пришла из бизнеса, я вообще всегда за конкуренцию, за свободный рынок. В то же время два с половиной года года управления государственной студией, находившейся много лет в чудовищном кризисе, чуть скорректировали мое отношение как человека чисто рыночного к этому. Я посмотрела на опыт других стран, в том числе развитых, которые подняли с колен свой кинематограф, развили его и сделали его не только локальным, но и международным.

И я должна сказать, что в той или иной степени протекционизм есть везде.

Где-то он идет через большие государственные субсидии, гранты, возврат налоговых выплат, где-то — через защиту рынка некими квотами на пропорции иностранного и локального кино. Но это нужно.

Сегодня большая часть наших детей смотрит иностранный контент. Во многом, это происходит не потому, что государство что-то не делало, а потому, что просто студии мало снимали. В анимации пока снято мало, в детско-юношеском кино не делается вообще ничего. Поэтому, конечно, мы видим засилье иностранного контента. Но, согласитесь, это нужно менять. Я, как мама троих детей, точно говорю, что это нужно менять. Поэтому постепенно, очень аккуратно, так или иначе, но государство должно продвигать собственное кино, помогать ему и его защищать. Это касается и кино, и анимации. А иначе у нас никогда своего не появится.