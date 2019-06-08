Кудрин отказался войти в общественный совет при Росстате

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в состав общественного совета при Росстате, куда его пригласил министр экономики Максим Орешкин. Он напомнил, что руководит ведомством, которое проводит аудит статистической службы. «Здесь у меня конфликт интересов, я не смогу в общественный совет»,— уточнил он на сессии Петербургского международного экономического форума.

Накануне господин Кудрин заявил, что Росстат необходимо выводить из-под подчинения Минэкономики, так как возникает конфликт интересов.

Ранее “Ъ” обратил внимание на существенные расхождения данных Росстата о газодобыче апреля с отраслевыми. После чего Росстат скорректировал данные по промышленному производству. Ошибку объяснили тем, что тюменское отделение ведомства получило от одной из организаций данные в неверных единицах измерения. Росстат также перепроверяет данные о том, что Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует по количеству домохозяйств, где 100% семей денег хватает только на еду.

Как изменилась оценка Росстата — в публикации “Ъ” «На Ямале открыто месторождение цифр».