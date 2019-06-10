Центр безжизненных интересов

Самые значимые новости Петербургского международного экономического форума очень часто за всеобщим стремлением к самому яркому остаются малозамеченными. Для госсектора экономики и, возможно, для внутренней экономической политики в 2019 году такая новость — видимо, меморандум о взаимопонимании между ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдингом» Аркадия Ротенберга о возможном создании совместной компании в сфере инфраструктурного строительства. Дело даже не в том, что такое СП будет иметь потенциальный оборот от триллиона рублей в год, а в том, что этот оборот невозможен без нового активного участия в инфраструктурных госконтрактах. Для частных же компаний не менее важной новостью стало очень короткое заявление первого вице-премьера Антона Силуанова о «либерализации института налогового резидентства» — сигнал о готовности правительства осенью 2019 года вернуться к идее двухлетней давности о сокращении срока пребывания в РФ, после которого физлицо считается налоговым резидентом, с сегодняшних 183 до 90 дней.

Услышать эту новость было тем более сложно, что Антон Силуанов говорил формально и в первую очередь не об ужесточении, а об ослаблении допуска к резидентству для «иностранных специалистов», которые должны таким образом получать «все соответствующие преференции», и уже во вторую очередь — о том, «чтобы те еще бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались». В теории это все один вопрос. На практике «вторая очередь» — стандартная практика для владельцев бизнесов, которые с открытия кампании деофшоризации, разработки закона о «контролируемых иностранных компаниях» (КИК), «считают дни» пребывания в РФ.

Все они прекрасно поняли, о чем речь. Закон о КИК, де-факто заставляющий этих владельцев уже два года чрезвычайно тщательно рассчитывать дни пребывания в РФ, чтобы не превысить 183 дня, был призван «вернуть крупный бизнес на родину». Глупо говорить, в какой степени обычный образ жизни крупного предпринимателя может соответствовать этим правилам: ни в какой. Еще более глупо обсуждать, является ли «либерализацией» сокращение 183 дней вдвое. И тем более глупо ожидать, что поможет что-то, кроме фактической отмены закона о КИК — например, в форме обсуждения нормы о «центре жизненных интересов» как стандарте налогового резидентства. Практика ЕС и США здесь скорее негативна, хотя и привлекательна для правительств (но не для экономики): из двух плохих режимов собственники уверенно выбирают нероссийский и сейчас, «режим 90 дней» просто добавит им уверенности.

А вот что правда следует обсуждать, так это то, какую роль происходящее играет в спаде инвестиций 2018 года. На ПМЭФ все видели причину спада в засилье в экономике силовиков. Я бы предложил поискать причины в «деофшоризации»: не нужно иллюзий, инвестиции не обеспечить силами погранслужбы ФСБ.