Расцвет с видом на закат

Светские итоги ПМЭФ в этом году подводить приятно, если не учитывать омрачающий любые светлые чувства арест журналиста Ивана Голунова по обвинению, выглядящему сфабрикованным. Причем, надо отметить, этот арест сказался на настроении не только журналистов, работавших на форуме или его «полях». Благодаря их активной позиции, серьезную озабоченность этой ситуацией, заглушившей даже пленарное заседание — главное событие каждого ПМЭФ, получилось вызвать у многих делегатов форума из числа чиновников и бизнесменов. Да и на вечерних неформальных заседаниях о сложившейся ситуации говорили не меньше, чем о деловых итогах.

Несколько лет подряд приходилось констатировать, что стабильность светского расписания форума превзошла даже стабильность политической и тем более деловой жизни России. Новые компании, желавшие попробовать себя на этом чертовом колесе, появлялись в расписании редко, и не всегда это было свидетельством выдающихся успехов предприятия. Например, три года назад вечеринку в Buddha Bar давал банк «Югра», который помимо этого поддержал бои Fight Night, которые к датам ПМЭФ приурочила группа «Сумма» Зиявудина Магомедова. Спустя год Центробанк отозвал лицензию «Югры», господин Магомедов по подозрению в хищении и организации преступного сообщества был арестован в марте 2018 года. С учетом еще нескольких резонансных дел последнего времени вечеринка в стилистике сериала «Домашний арест», которую планировал, но не дал “Ъ” в этом году, действительно была бы уже не очень смешной шуткой.

Островки светской стабильности, конечно, сохраняются. Битва корпоративных бюджетов, которые компании тратят на эти праздники, по-прежнему идет не на жизнь: уводят из-под носа друг у друга артистов, сценаристов и целые криэйторские команды. Конечно, никакой креатив не нужен для того, чтобы ресторан Ginza еще раз поставил в расписание пятницы концерт «Ленинграда», а Buddha Bar — Григория Лепса. Без творческих усилий продолжает прекрасно себя чувствовать вечеринка РФПИ в «Мансарде»: творческие усилия глава РФПИ Кирилл Дмитриев направил на создание совместной с Эрмитажем выставки «Искусственный интеллект и диалог культур» в Главном штабе, открывшейся 6 июня. И уж совсем без изменений разменивает десятилетия вечеринка Михаила Прохорова в ресторане «Шатуш», закрытом все остальные дни в году.

И вот наконец в этом году что-то случилось: бессменный составитель и хранитель самого полного расписания неделовой программы ПМЭФ, глава юридической фирмы «Алиби» Виталий Корзун с изумлением отмечал все новых участников светского смотра. Причем это были не то чтобы какие-то бизнес-малыши (хотя собственный рейтинг талантливой молодежи «30 до 30» отмечал журнал Forbes), а вовсе даже «Норникель» и «Роснано», банк «Тинькофф», GQ и правительство Москвы. «Норникелю», объединившему усилия по доставке газонов, роялей, оленей и других элементов нелинейной развлекательной программы с проектом «Другая среда», я бы отдала одну из медалей светских состязаний. То же относится и к грандиозному мероприятию РЖД, воссоздавшему атмосферу поезда следования настолько дальнего, что он был уже похож на пелевинскую «Желтую стрелу», но завершался всеподнимающим концертом Гарика Сукачева. Также нельзя не отметить «Квартирник "Открытия"», где, как и раньше, было весело, лихо и черешне негде упасть, хотя «Би-2» не на пике популярности; и, наконец, новичков — GQ и правительство Москвы — с концертом «Сплина» в роскошном пространстве культурного центра «Севкабель» с видом на закат над заливом.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”