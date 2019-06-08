Сбербанк начал кредитовать юрлица на основе решений искусственного интеллекта: речь идет о суммах до 2 млрд руб. Эта технология позволяет проверить клиента и принять решение о ссуде за семь минут. Приведет ли такое внедрение искусственного интеллекта к сокращению рабочих мест в Сбербанке? И какие еще технологии могут появиться? И как Сбербанк участвует в национальном проекте «Цифровая экономика»? Эти и другие вопросы экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов обсудил с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным. Беседа состоялась в спецстудии «Ъ FM» на ПМЭФ.

— Все разговоры на форуме только про цифровые технологии, о том, как это модернизирует работу финансовой системы. Я знаю, что вы начали кредитовать юридических лиц на основе искусственного интеллекта. Как происходит процесс?

— Действительно, Сбербанк начал уникальный проект — кредитование юридических лиц с помощью искусственного интеллекта. Сумма — до 2 млрд руб., и время до получения денег — 7 мин. Обычно получение кредита в банке — это долгая и сложная история, три-четыре недели в лучшем случае.

Самая большая сложность была именно в юридических документах. Потому что понять финансовое состояние клиента можно, очевидно, из транзакций, баланса, отчета о прибылях и убытках и так далее. Этой цифровой информации достаточно. Но лица, принимающие решения, устав, изменения к уставу, доверенности — все это надо проанализировать за эти самые 7 мин.

— Кто это делает теперь?

— Мы обучили нашу нейросеть понимать, кто является лицом, принимающим решения, как выглядит доверенность, какой устав, кто имеет право подписывать и так далее.

— Что будет с людьми, которые раньше занимались оформлением юридической основы всех этих соглашений и кредитных договоров в Сбербанке?

— Люди останутся работать и займутся чем-то более интеллектуальным, более нужным и интересным, в первую очередь, для них самих. Допустим, яркий пример: при выдаче кредита у нас задействованы андеррайтеры — это люди, которые составляют мнение рисков, функцию риск-менеджмента относительно заявки на кредит. Очевидно, что при такой скорости и технологиях потребность в этих людях становится все меньше. И теперь нашим коллегам — они очень высококвалифицированные — мы предлагаем стать дата-сайентистами, то есть людьми, которые сами и пишут программы искусственному интеллекту.

— Что касается более глобальных проектов — национальных по искусственному интеллекту, какова роль Сбербанка в них?

— Мы благодарны правительству Российской Федерации, что они нас выбрали и доверили нам быть модераторами этого проекта. Собственно говоря, на нашей площадке происходила бурная, интересная, большая дискуссия между наукой, индустрией, бизнесом, обществом, естественно, с участием и при лидерстве правительства и администрации президента, и мы, как модератор, активно работали в этом процессе. Результатом стало то, что профильное министерство подготовило соответствующий документ. Мы надеемся, что до конца июля нацстратегия будет утверждена.