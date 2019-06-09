Глава «Соллерса» Швецов не исключил своего ухода с поста гендиректора

Основной владелец и гендиректор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов сообщил в беседе с журналистами в рамках ПМЭФ, что может покинуть свой пост, сообщает «Интерфакс». При этом «не слышал», что его преемником на посту главы компании может стать Адиль Ширинов, который в мае стал гендиректором УАЗа (входит в «Соллерс»). Отвечая на вопрос о использовании заводов СП с Ford в рамках возможного сотрудничества с другими партнерами, Вадим Швецов отметил, что это весьма маловероятно.

В свою очередь заместитель гендиректора ПАО «Соллерс» Зоя Каика напомнила, что господин Ширинов заменил господин Швецова на посту генерального директора УАЗа. «Мы никаких дальнейших кадровых решений по господину Ширинову не планируем, поскольку он все-таки является еще генеральным директором СП "Форд Соллерс" — это вопрос еще, собственно, наших взаимоотношений с акционерами»,— сказала она.

Напомним, гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов был назначен гендиректором Ульяновского автозавода, сменив Вадима Швецова на этом посту. При этом господин Ширинов остается во главе совместного предприятия «Соллерс» и Ford.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Вадим Швецов уступил руль УАЗа»