«Каждый новый инфраструктурный проект — это всегда положительные изменения для населения»

Рынок сделок на условиях государственно-частного партнерства за 2018 год увеличился на 100%. Об этом «Коммерсантъ FM» рассказал первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов. По его словам, раньше основную часть сделок составляли дорожные контракты, а теперь рост обеспечивает строительство железных дорог. Насколько высок интерес бизнеса к инфраструктурным проектам и государственно-частному партнерству? С господином Чичкановым беседовал экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов.

— Настало время подвести итоги форума. Чем он вам запомнился, что принес, какие сделки, какие договоренности у Газпромбанка в части ГЧП?

— Как обычно, форум — это несколько сложных дней работы со старыми, новыми и потенциальными клиентами. Мы подписали около десяти соглашений, причем как о дружбе, сотрудничестве и потенциальных проектах, так и конкретные документы, на основе которых уже завтра можно выдавать деньги.

— Что можно назвать?

— Мы подписали кредитное соглашение на реализацию крупного транспортного обхода в Хабаровском крае, который позволит машинам не пересекать центр Хабаровска. Его создание уже началось и сейчас подошло время для начала банковского финансирования стройки, а это больше 40 млрд. руб. Подписали так называемое «прямое соглашение» с Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа по финансированию строительства моста через реку Пур. Проект уникален тем, что это первая концессия по платному мосту, в которой не требуется предоставление денег из бюджета на стадии строительства. Причем легковые автомобили будут проезжать по мосту бесплатно. Оплачивают проезд только грузовики. Подписано соглашение по очень крупному и важному проекту в Мурманской области, будем финансировать создание «Лавны» - морского угольного порта проектной мощностью на 18 млн. тонн. Там также уже начинается стройка и мы будем единственным банком, который финансирует этот стратегический проект по федеральной концессии. Он очень важен, в том числе и потому, что будет использована новая технология по перевалке угля без пыли. В Мурманске с этим некоторые проблемы.

— То есть выполняете и некоторую социальную функцию?

— С определенной точки зрения каждый инфраструктурный проект — это всегда какие-то новые положительные социальные блага для населения.

— Если говорить в целом о том, как развивается ГЧП в инфраструктуре, то с вашей точки зрения, на каком уровне находится этот процесс в России?

— Вообще рынок ГЧП достаточно молодой, ему около десяти лет. Сейчас он каждый год растет примерно на 50%, а в прошлом году количество заключенных сделок с уже сформированными обязательствами выросло на 134% и достигло значения 512 млрд. рублей инвестиций. И это только ГЧП-проекты, без учета других инфраструктурных проектов.

— За счет чего?

— Прежде всего - за счет крупных федеральных железнодорожных концессий. Были подписаны два очень крупных соглашения в этой сфере. Раньше он рос в основном за счет дорожных концессий. Это платные трассы, например, Москва - Петербург или Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) вокруг Москвы — огромный проект, разбитый на четыре части. Мы финансируем третий и четвертый участок, который сейчас строится. Сроки переносились, но, тем не менее, строительство в процессе. И если раньше транспорт был таким драйвером концессии, то сейчас им стали железные дороги. Также, очень много проектов в области медицины и IT. Медицина — это вообще тренд последних двух-трех лет. Прежде всего, в таких сложных технологичных видах, как онкология, причем это касается и диагностики, и лечения.

— Диагностика тоже?

— Да, это так называемая ПЭТ-технология, позитронная эмиссионная томография, которая позволяет выявлять раковые заболевания и в каких-то случаях даже их лечить. Сейчас строятся ПЭТ-центры по всей стране, два из них мы профинансировали в Подмосковье, они уже введены в эксплуатацию, уже в 2019 году стали лечить и диагностировать людей.

— Это тоже можно назвать инфраструктурой?

— Да, разумеется. Это медицинская инфраструктура. Можно также привести в пример сферу IT — в том числе - уникальный проект создания системы маркировки. Маркировки всех товаров, производство которых важно отслеживать в интересах борьбы с контрафактом, чтобы была понятна логистика и вообще - что попадает на прилавки и приобретается людьми. Все это происходит автоматически, ничего не стоит для потребителя, но при этом позволяет гарантированно отсечь весь контрафактный товар, который до этого был в «серой» зоне.

— С точки зрения перспектив на что вы надеетесь, на что можно ставить? Что мы в ближайшее время увидим в части ГЧП?

— На мой взгляд, транспортная инфраструктура все-таки будет лидером, потому что, конечно, дороги, мосты, туннели, у нас в России это всегда, что называется, must have благодаря масштабам страны. Будут новые проекты. Например, «Европа - Западный Китай» — очень большой проект, который прорабатывается на федеральном уровне. Это проекты новых платных дорог, которые могут появиться и от Москвы, и от Петербурга. Из новых трендов — это пассажирский транспорт, трамвайные проекты, которые примерно в 6 раз дешевле, чем метро, но обладают сравнимой пропускной способностью, если мы говорим о современных скоростных трамваях. В Петербурге первый частный трамвай уже ездит по улицам города. Сейчас мы близки к подписанию второй линии с правительством Северной столицы, которая пройдет до пригорода Санкт-Петербурга, до города Пушкин. И таких проектов в городах-миллионниках сейчас все больше и больше, потому что все понимают, что на красивом удобном трамвае с низким полом, с кондиционером, с Wi-Fi доехать до работы куда приятнее, чем стоять в пробках в машине, да еще и платить за это.

— Это, наверное, вообще тенденция ближайших лет.

— Да, однозначно. Мы видим, как много сейчас мэров и губернаторов говорят о новом пассажирском транспорте, и как наши российские производители нацелены на производство большого количество подвижных составов. Не все знают, но у нас есть российские производители трамваев, которые не отстают от зарубежных.