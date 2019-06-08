ПМЭФ-2019. День третий. Главное

С 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Главное из Санкт-Петербурга — в подборке “Ъ”.

Сделки

Российский экспортный центр подписал с ОАО РЖД соглашение о содействии в реализации зарубежных проектов.

Ford полностью погасил кредит «ВЭБ.РФ» совместному предприятию Ford Sollers в размере 39,5 млрд руб., и продает завод во Всеволожске.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Советник президента России, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил, что на ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн руб. «Мы побили рекорд по объему подписанных соглашений на форуме»,— отметил он. Самыми крупными делегациями, по его словам, стали китайская и американская.

Также господин Кобяков пообещал лично изучить дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали по делу о наркотиках, и выразил надежду, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам вице-премьера России Юрия Борисова специалисты пока не подтверждают, что авиакатастрофа SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая произошла по вине неисправности самолета. Однако SSJ 100 во время аварийной посадки испытал перегрузки, на которые не был рассчитан. Также господин Борисов заявил, что рыночный спрос на эту модель сохраняется как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.

Кроме того он заявил, что Россия не испытывает недостатка в иностранных заказчиках на зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель правления ФК «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что рост российской экономики по итогам текущего года может быть выше прогноза Минэкономразвития в 1,3%. «Ясно, что у России очень сильная макроэкономическая позиция: двойной профицит бюджета и платежного баланса с большим запасом»,— сказал он.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что его ведомство рассматривает возможность еще одного выхода на внешний рынок займов в 2019 году. «Действительно, конъюнктура неплохая. Аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Рассматриваем такие возможности, почему бы и нет»,— сказал он, уточнив, что заем может быть в долларах или евро.

Также господин Силуанов заявил, что выплата Белоруссии компенсации из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли или предоставление Минску кредита возможны после того, как страны выработают общий подход к интеграции.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства.

Также Максим Орешкин предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину войти в общественный совет при Росстате. Господин Кудрин от этого предложения отказался, пояснив, что так как он руководит ведомством, которое проводит аудит Росстата, у него может возникнуть конфликт интересов,

Фото: Антон Ваганов/фотохост-агентство ТАСС

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» розничные продажи сигарет должны сократиться на 24%. Розничные же продажи алкогольной продукции должны сократиться примерно на 10% к 2024 году.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что справиться с «триллионной» коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти. «У нас есть проблема эффективности госуправления, коррупции. Считаю, что если введем лучшие практики, которые используются в мире по открытости органов власти, то минимум на 50% мы с коррупцией справимся. С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией. И другие мои эксперты, с которыми я общался, говорят, что еще больше. Вообще, это действенный механизм повышения эффективности государства, государственной власти и борьбы с коррупцией»,— сказал он.

Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что инструмент специального инвестиционного контракта, принятый в Госдуме, позволит представить «беспрецедентные преференции» российскому и зарубежному бизнесу, взявшему на себя обязательства внедрить до серединного производства новейшие технологии.