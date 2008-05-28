Подробно Тема (обновлено: 10.06.2019)

Отношения WADA (Всемирного антидопингового агентства ) и РУСАДА (Российского антидопингового агентства), обвинения Московской антидопинговой лаборатории в фальсификации данных и подмене проб, употребление спортсменами допинга и угроза дисквалификации национального Олимпийского комитета; санкции Международного олимпийского комитета (МОК) из-за доклада Ричарда Макларена, пересмотр результатов Олимпиады-2014 в Сочи и дисквалификация из-за допинг-проб российских спортсменов, их проблемы на Олимпиаде в Пхенчхане и угроза неучастия российской сборной в ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2020 году – все самое важное о допинговых скандалах в теме «Ъ».