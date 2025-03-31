Витольд Банька стал единственным кандидатом на пост президента WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список кандидатов на выборы президента и вице-президента организации. На пост главы баллотируется единственный кандидат — Витольд Банька, возглавляющий WADA c 1 января 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Витольд Банька

Фото: Denis Balibouse / Reuters Витольд Банька

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Действующий вице-президент WADA Ян Ян также стала единственным кандидатом на пост замглавы организации.

Срок полномочий Баньки и Ян истекает 31 декабря 2025 года. Они будут переизбраны на три года.

Выборы президента и вице-президента WADA пройдут 29 мая 2025 года.

Таисия Орлова