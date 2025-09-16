Хоккеист «Спартака» Иван Морозов временно отстранен по допинговому обвинению

Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Иван Морозов, ставший в прошлом сезоне вторым бомбардиром клуба, временно отстранен от тренировочного процесса и матчей за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Вещество, найденное в организме Морозова, не называется. В релизе говорится, что оно попало в организм игрока «вне рамок деятельности ХК ‘’Спартак’’». Временное отстранение 25-летнего хоккеиста будет длиться «до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств».

В текущем сезоне FONBET Континентальной хоккейной лиги он принял участие в 4 матчах, набрав 5 очков (1 гол + 4 передачи). В прошлом регулярном чемпионате — 50 (19+31) очков за 64 матча регулярного чемпионата. В 12 играх play-off он записал на свой счет 12 (5+7) очков.

Арнольд Кабанов