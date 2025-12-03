Советский допинг навредил казахскому боксеру

В центре главного допингового скандала года в профессиональном боксе оказался знаменитый казахский боец Жанибек Алимханулы. Перед боем, в котором Алимханулы собирался добавить к титулам чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе (до 72,6 кг) принадлежащее кубинцу Эрисланди Ларе звание Всемирной боксерской ассоциации (WBA), его поймали на мельдонии — препарате, в свое время создавшем колоссальные проблемы российскому спорту. Вместо Алимханулы соперником Лары стал венесуэлец Хоан Гонсалес, еще не проводивший поединки чемпионского, из 12 раундов, формата.

Промоутерская компания Premier Boxing Champions сообщила о срыве центрального боя турнира, который должен был состояться 6 декабря в Сан-Антонио. В нем казахский боксер Жанибек Алимханулы должен был встретиться с кубинцем Эрисланди Ларой. Причиной срыва оказался положительный допинг-тест, который 15 ноября сдал Алимханулы. В его пробе, взятой сотрудничающей с профессиональным боксом антидопинговой структурой VADA, был обнаружен старый советский препарат мельдоний, который в свое время создал кучу проблем российскому спорту.

Впервые он оказался в центре внимания в 2016 году, сразу после внесения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в перечень запрещенных. Тогда на нем попались несколько десятков российских спортсменов, которые, как выяснилось, считавшимся безобидным мельдонием раньше пользовались очень активно. Однако WADA после протестов по поводу санкций, основывавшихся прежде всего на неизученности препарата, смягчило свою позицию, и дисквалификацию получила лишь одна российская суперзвезда — теннисистка Мария Шарапова, пропустившая 15 месяцев. Остальных спортсменов из России фактически простили.

Однако в 2018 году уже подзабытый мельдоний прогремел снова. Он стал причиной скандала со сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане. Мельдоний нашли в пробе керлингиста Александра Крушельницкого. Он в паре с Анастасией Брызгаловой занял третье место в состязаниях в дабл-миксте. Это была первая олимпийская медаль России в керлинге, но ее тут же лишили награды.

Жанибек Алимханулы дал понять, что не понимает, каким образом мельдоний мог очутиться в его организме, и настаивает на невиновности.

В посте в X он заявил, что во время первого тестирования, проведенного VADA, был «чист», а после него «не менял витамины», которые принимает в процессе тренировок. Алимханулы решил настоять на вскрытии пробы B, что равносильно отказу от признания вины и может увеличить срок дисквалификации.

Как бы то ни было, из-за ЧП с ним не состоится одно из главных событий года в профессиональном боксе. Жанибек Алимханулы в последнее время вошел в число его наиболее заметных фигур. В его послужном списке 17 побед и ни одного поражения. А в этом поединке он хотел добавить к чемпионским поясам Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в считающейся исключительно престижной категории пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежащий тоже чрезвычайно примечательному персонажу. Дело в том, что знаменитый кубинец Эрисланди Лара, которому уже 42 года, является самым возрастным среди действующих чемпионов.

Впрочем, Лара на ринг в Сан-Антонио все-таки выйдет. Организаторы турнира предусмотрели вариант, при котором кто-то из его участников будет вынужден отказаться от выступления, и задействовали «запасного» бойца. Этот боец — 34-летний венесуэлец Хоан Гонсалес. Правда, хотя бы более или менее адекватной эту замену, конечно, не назовешь. У Гонсалеса довольно скромный послужной список, в котором минимум пересечений с по-настоящему классными оппонентами. В двух из четырех предыдущих матчей он потерпел поражение. Но, чтобы понять его уровень, достаточно такого факта: за всю свою уже долгую карьеру венесуэлец никогда не дрался в поединках чемпионского формата, состоящих из 12 раундов. Их назначают, если у боя достаточно высокий статус. Его пределом были десятираундовые поединки.

Алексей Доспехов