Форвард «Спартака» ответит за допинг

В российском футболе случилось допинговое ЧП. Положительный тест сдал выступающий за «Спартак» известный форвард Антон Заболотный. Нарушение грозит ветерану, утверждающему, что он никогда «осознанно» не принимал запрещенные препараты, завершением карьеры.

Антон Заболотный во время матча с клубом «Пари Нижний Новгород» (2025 год)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антон Заболотный во время матча с клубом «Пари Нижний Новгород» (2025 год)

Информацию о том, что Антон Заболотный в 2025 году сдал положительный допинг-тест, подтвердили и клуб, за который выступает форвард, и сам футболист. В заявлении «Спартака», посвященном ситуации, сказано, что Заболотный «был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования».

Клуб сообщил, что «футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено», и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) «разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях». Дальнейший порядок действий футболиста «регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами».

Антон Заболотный отреагировал на новость постом в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Футболист назвал ситуацию «серьезным потрясением» и подчеркнул, что «за всю свою продолжительную карьеру» «никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ».

«Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность»,— добавил Заболотный, не уточнив детали ЧП — например, какой именно препарат и в какой концентрации обнаружили в его пробе.

Антон Заболотный — известный футболист. Он выступал за несколько отечественных клубов, включая топовые. С «Зенитом» Заболотный выиграл в 2019 году чемпионат России, с ЦСКА в 2023-м — Кубок страны. За российскую сборную нападающий провел 19 матчей, забив в них два гола.

В «Спартак» ветеран, которому уже 34 года, перешел перед началом нынешнего сезона из переживших финансовый крах «Химок». Игроком спартаковской основы он так и не стал. В общей сложности по ходу сезона Заболотный участвовал в 16 официальных матчах, не забив ни одного гола. Девять матчей были сыграны в рамках чемпионата, в котором за два тура до финиша «Спартак» идет четвертым, семь — в Кубке России. В этом турнире спартаковцы могут 6 мая выйти в Суперфинал, если одолеют в финале «Пути регионов» ЦСКА. На поле игрок не выходил с 19 апреля, когда состоялся матч первенства страны между «Спартаком» и «Ахматом».

Положительный допинг-тест предусматривает чрезвычайно широкий спектр персональных наказаний — от предупреждения до длительной, на несколько лет, дисквалификации.

Такую недавно получил украинский форвард «Челси» Михаил Мудрик, уличенный в употреблении мельдония. Его дисквалифицировали на четыре года.

Алексей Доспехов