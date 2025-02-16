Янник Синнер и WADA сыграли вничью

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера сроком на три месяца с высокой долей вероятности не повлияет на лидерство итальянца в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). При этом оно вызвало неоднозначную реакцию теннисного мира. Подавляющее большинство коллег Синнера подвергают окончательный вердикт WADA критике, ставя под сомнение прозрачность системы борьбы с допингом в теннисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даже временно зачехлив свои ракетки, Янник Синнер в течение трех ближайших месяцев с высокой долей вероятности сохранит лидерство в мировом рейтинге

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Даже временно зачехлив свои ракетки, Янник Синнер в течение трех ближайших месяцев с высокой долей вероятности сохранит лидерство в мировом рейтинге

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Соглашение между WADA и Янником Синнером по поводу трехмесячной дисквалификации теннисиста, о котором стало известно в субботу, выглядит классической сделкой, устраивающей обе стороны. Решив не дожидаться рассмотрения апелляции WADA в Спортивном арбитражном суде, спортсмен и борцы с допингом договорились о том, что за период с 9 февраля по 4 мая он пропустит четыре ближайших турнира категории Masters 1000, однако сумеет выступить на домашнем «мастерсе» в Риме, стартующем 7 мая. То есть у Синнера будет время спокойно подготовиться к следующему мейджору — Roland Garros — и даже получить перед ним игровую практику.

Напомним, что причиной двух положительных тестов Синнера весной прошлого года стала халатность двух медиков теннисиста, которая привела к минимальной концентрации в его анализах анаболических стероидов.

По версии игрока, допинг попал в его организм через кожу, а источником стал безрецептурный лечебный спрей, находившийся в аптечке физиотерапевта Умберто Феррары.

Другой физиотерапевт, Джакомо Нальди, делавший Синнеру массаж и обрабатывавший мозоли на ногах без перчаток во время турнира в Индиан-Уэллсе, использовал спрей для обработки пореза на своей руке, не проверив состав препарата.

В конечном итоге WADA, добившееся пересмотра прошлогоднего решения International Tennis Integrity Agency — независимой организации, которая отвечает за «чистоту» тенниса и, изучив обстоятельства дела, ранее ограничилась символическим наказанием Синнера, вроде бы сохранило лицо. Что же касается теннисиста, то он вышел из данной ситуации с минимальными потерями. Пропуск нескольких престижных соревнований почти наверняка не повлияет на место Синнера в рейтинге. Во всяком случае, реальных шансов вырваться вперед у его преследователей очень мало.

На сегодняшний день отрыв Синнера от второй ракетки мира Александра Зверева весьма значителен и составляет 3195 очков, а занимающего третье место Карлоса Алькараса итальянец опережает на 3920 баллов.

При этом до окончания срока дисквалификации у Синнера сгорят 1600 очков, Звереву за этот период требуется защитить 850 баллов, а Алькарасу — 1400. Теоретически обойти итальянца можно. Однако для этого первые ракетки Германии и Испании должны выступать на четырех ближайших «мастерсах» практически идеально. Скажем, Алькарасу в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде нужно брать все четыре титула, что не удавалось еще никому за всю историю АТР, а Звереву, никогда не блиставшему ранней весной, требуются две победы и один финал (правда, в его случае возможны и другие комбинации результатов).

Комментарии, которые появились по поводу соглашения между WADA и Синнером в теннисном мире, не демонстрируют единства. На родине итальянца сделка вызвала скорее положительную реакцию. Скажем, президент Итальянской федерации тенниса Анджело Бинаги, защищая соотечественника, называет достигнутый компромисс «несправедливым», но рад, что для игрока, чья персональная невиновность теперь подтверждена всеми официальными инстанциями, «заканчивается кошмар».

Однако подавляющее большинство откликов выдержаны в критическом ключе или полны сарказма.

«Надеюсь, теперь каждый сможет разговаривать с WADA подобным образом. Допустим, вам скажут: "Из-за допинга вам грозит два года". А вы отвечайте: "Нет, я хочу один месяц". Случившееся создает прецедент, поскольку, если так позволяется защищаться только Синнеру, будет довольно странно»,— отметил Даниил Медведев. «Я больше не верю в чистый спорт»,— заявил трехкратный победитель турниров Большого шлема швейцарец Станислас Вавринка.

«Неважно, виновен он или нет. Сам процесс выглядит совершенно неправильным»,— подчеркнула пятая ракетка мира среди женщин американка Джессика Пегула. Раскритиковала WADA и двукратная победительница турниров Большого шлема румынка Симона Халеп, для которой затяжное рассмотрение допингового дела, открытого в 2022 году, на позднем этапе карьеры, стало фатальным.

Не осталась в стороне и Ассоциация профессиональных теннисистов — созданная экс первой ракеткой мира Новаком Джоковичем пять лет назад организация, позиционирующая себя как теннисный профсоюз, но пока не имеющая серьезного влияния на процессы в профессиональном теннисе. Она обращает внимание на «отсутствие прозрачности» и «недостаток усилий по созданию новой справедливой антидопинговой системы» со стороны АТР, WTA и Международной федерации тенниса.

Евгений Федяков