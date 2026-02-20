Главе РУСАДА указали на прошлое

Издание The New York Times выступило с громким заявлением о том, что глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова была причастна к сокрытию положительных допинг-тестов на зимних Играх-2014 в Сочи. Об этом якобы стало известно Всемирному антидопинговому агентству (WADA), получившему сведения от некоего информатора. В WADA подтвердили, что новые данные по российскому допинговому делу действительно есть, но не раскрыли имени человека, в отношении которого имеются подозрения. Госпожа Логинова отвергла все обвинения и выразила готовность подать на The New York Times в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова

Фото: Из личного архива Вероники Логиновой Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова

Фото: Из личного архива Вероники Логиновой

В пятницу, 20 февраля, издание The New York Times сообщило, что генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова может быть причастна к громкому скандалу, разразившемуся после Игр-2014 в Сочи. Тогда, напомним, возникли подозрения, что в России действовала институциональная допинг-система, направленная на сокрытие применения спортсменами запрещенных препаратов. Все это вылилось в признание РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

История дорого стоила российскому спорту. Сочи-2014 стал последней Олимпиадой, на которой наша сборная выступала в полном составе под собственным флагом.

Все это время госпожа Логинова, возглавившая РУСАДА только в 2021 году, когда все решения по делу уже были вынесены, была вне подозрений.

Однако, как утверждает американское издание со ссылкой на два источника, WADA получило от некоего информатора надежные сведения о том, что Логинова «была непосредственно вовлечена в попытки скрыть результаты допинг-тестов в Сочи-2014».

Но в материале отмечается, что никаких независимых подтверждений слов источников добыть не удалось. В WADA подтвердили, что некий ранее известный агентству информатор действительно выдвинул «серьезные обвинения» (наиболее известным информатором WADA является беглый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков).

Кого именно касаются новые обвинения, пресс-секретарь WADA Джеймс Фицджеральд в общении с The New York Times не пояснил. Но он сказал, что полученные сведения были переданы в департамент, отвечающий в WADA за проведение расследований. Ведется ли оно и на какой стадии находится, он не знает.

Вероника Логинова все подозрения отвергла и выразила готовность обратиться в суд с иском к The New York Times.

«Эти фантазии, основанные на желании продвинуть “жареные факты”, видимо, для увеличения продаж номера, не соответствуют действительности. Мне известно, что в The New York Times сокращения, журналисты гоняются за такими инфоповодами. В период Олимпийских игр 2014 года я отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования,— заявила Вероника Логинова “РИА Новости”.— Я рассматриваю возможность жесткого реагирования на возможные публикации оскорбительного, клеветнического характера. В случае, если они готовы к материальным искам в свой адрес, пусть готовятся. Я подготовила соответствующее письмо в адрес главного редактора The New York Times с требованием направить в мой адрес якобы имеющиеся в распоряжении его журналистов доказательства моей причастности к допинговым махинациям в Сочи либо опровергнуть публикацию».

Формально история с сочинским допингом закрыта. Еще в конце декабря 2022 года истек срок действия санкций, наложенных на РУСАДА по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

Это, правда, никак не повлияло на фактический статус РУСАДА. Глава WADA Витольд Банька заранее предупреждал, что автоматического восстановления статуса РУСАДА не будет, поскольку, по его мнению, российская структура все равно не соответствует антидопинговому кодексу. В этот раз претензии касались того, что в российское законодательство, регулирующее борьбу с допингом, нужно внести поправки, чтобы привести его в полное соответствие с международным антидопинговым кодексом (соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме).

Спор в 2023 году был вынесен на рассмотрение CAS, но позже по договоренности сторон приостановлен до 5 марта 2026 года. Предполагалось, что к этому моменту разногласия будут урегулированы. Пока этого не случилось, а появление именно незадолго до дедлайна подозрений, пусть неофициальных, в отношении госпожи Логиновой потенциально может сыграть WADA на руку, если структура продолжит настаивать на том, что РУСАДА не стоит восстанавливать в правах.

Александр Петров