Суд в Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу Валиевой

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В марте сторона спортсменки повторно обжаловала решение о ее дисквалификации. По мнению юристов, доводы, способные оправдать Валиеву, не были включены в отчет CAS. В качестве доказательства защита привела материал Associated Press, в котором говорилось, что экс-глава антидопинговой лаборатории в Лозанне Марсьяль Сожи провел эксперимент, результаты которого могли бы подтвердить версию Валиевой о том, что запрещенный препарат попал в организм через клубничный десерт, приготовленный ее дедушкой. Сторона Валиевой утверждала, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрыло результаты исследования.

Суд указал, что «значительная часть» доводов Валиевой основана на доказательствах, полученных после вынесения решения CAS. Защита фигуристки не предоставила документы из доклада Сожи. При этом его выводы все равно не могли бы служить аргументом для пересмотра, так как они в равной степени подтверждают «как версию о загрязненном десерте, так и о намеренном употреблении триметазидина» за несколько дней до взятия пробы. Также Валиеву обязали выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA по 8 тыс. швейцарских франков для покрытия судебных издержек.

Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре 2021 года. В январе 2024 года CAS дисквалифицировал ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России 2022 года. Также Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире Олимпийских игр 2022 года, из-за чего российские фигуристы были лишены золотых медалей и стали третьими.

Таисия Орлова