Роковое воздержание

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, победительница Уимблдонского турнира трехлетней давности, за отказ от сдачи допинг-теста в прошлое межсезонье наказана дисквалификацией на четыре года. 26-летняя спортсменка стала третьей бывшей чемпионкой мейджоров, подвергнутой столь серьезным санкциям в связи с запрещенными препаратами.

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Фото: Andrew Kelly / Reuters Маркета Вондроушова

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В карьере чешки Маркеты Вондроушовой, которая в июле 2023 года, занимая в мировой классификации лишь 42-е месте, в финале Wimbledon обыграла Унс Джабир из Туниса, став единственной не сеяной и самой низкорейтинговой победительницей лондонского мейджора за всю историю, произошел еще один крутой поворот. За отказ от допинг-теста она дисквалифицирована на четыре года. Это решение объявило Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA).

Начало этой истории было положено шесть с половиной месяцев назад. 3 декабря 2025 года Вондроушова отказалась сдать пробу сотруднику допинговой службы.

В ходе слушаний по делу чешка отметила, что на принятие ею рокового решения повлияли стресс, плохое психическое здоровье и опасения за свою безопасность. В апреле этого года теннисистка опубликовала в социальных сетях откровенный пост, в котором призналась, что «достигла критической точки после месяцев физического и психологического стресса» из-за борьбы с травмами и постоянным психологическим давлением. По словам Вондроушовой, в тот момент, когда к ней явился допинг-офицер, ее «рассудок затуманил страх» и она «не могла рационально воспринимать ситуацию».

Однако трибунал, выслушав показания сотрудника допинг-контроля, пришел к выводу, что эти объяснения «не дают убедительных оснований» для отказа от теста. Согласно же антидопинговым правилам, минимальный срок наказания спортсмена в подобных ситуациях должен соответствовать санкциям, которые накладываются на него в случае положительного результата теста. Это необходимо для того, чтобы спортсмен, принимающий допинг, не мог получить более короткий срок дисквалификации за отказ от тестирования.

Занимая на данный момент в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лишь 122-е место, Вондроушова имеет на своем счету не только титул чемпионки Wimbledon. В 2019 году она доходила до финала Roland Garros, где уступила австралийке Эшли Барти, а в 2021 году стала серебряным призером Олимпиады в Токио, где в решающем матче проиграла швейцарке Белинде Бенчич. В общей сложности на ее счету три титула (последний был выигран на траве в Берлине год назад) и четыре финала. На высшее за карьеру шестое место в мировой классификации она впервые поднялась в сентябре 2023 года.

Адвокат теннисистки Ян Экснер пока не конкретизировал дальнейшие действия защиты, заявив изданию The Athletic о своем намерении изучить письменные доводы ITIA.

Вондроушова оказалась третьей бывшей победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, наказанной за допинг. Первой стала бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова

Признавшись в марте 2016 года в применении мельдония, она была дисквалифицирована на два года, хотя затем срок наказания был сокращен до 15 месяцев. Эта история оказала ключевое влияние на заключительный отрезок карьеры теннисной звезды, которая после возвращения не смогла вернуться в топ-20 и в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры.

В октябре 2022 года за положительный текст на роксадустат, сданный несколькими неделями ранее по ходу US Open, от соревнований была отстранена румынка Симона Халеп, также побывавшая на вершине мирового рейтинга. Первоначально она была наказана дисквалификацией на четыре года, но в результате рассмотрения апелляции Спортивный арбитражный суд (СAS) пришел к выводу, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки с пищевой добавкой. Срок дисквалификации был сокращен до девяти месяцев, в марте 2024 года Халеп возобновила выступления, но не добившись успеха, в том числе из-за травм, в начале прошлого сезона ушла из тенниса.

В мужском теннисе единственным чемпионом турниров Большого шлема, наказанным за допинг, стал в прошлом году итальянец Янник Синнер.

После двух положительных тестов на клостебол он сначала был оправдан по решению ITIA, которое подтвердило высокую степень халатности членов команды спортсмена, но затем заключил со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) мировое соглашение, по которому отбыл трехмесячную дисквалификацию.

Евгений Федяков