USADA для ушей

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Антидопинговое агентство США (USADA), чей конфликт тянется уже больше года, вновь обменялись уколами. Претензии главы международной организации Витольда Баньки касались так называемых Игр на стероидах, которые пройдут в Лас-Вегасе весной 2026 года. В ответ президент USADA Трэвис Тайгарт обвинил оппонента в «очернении Америки» и напомнил о скандале, с которого противостояние организаций началось,— расследовании дела 23 китайских пловцов. А чуть позже, если верить The Times, руководство WADA запретило своим сотрудникам посещать США. И это за год до чемпионата мира по футболу, большая часть матчей которого пройдет в Штатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент USADA Трэвис Тайгарт

Фото: Susan Walsh / AP Президент USADA Трэвис Тайгарт

Фото: Susan Walsh / AP

На этой неделе обострилось одно из наиболее громких противостояний последних лет в сфере антидопинговой политики в спорте. Речь о войне между WADA и USADA, которая развернулась более года назад. Ее причинами стали известия о допинге в китайском плавании и последующий отказ WADA от активных действий в отношении предполагаемых нарушителей.

Теперь конфликт вышел на новую территорию.

Началось все еще в конце октября с нападок главы WADA Витольда Баньки на проект Enhanced Games — так называемых Игр на стероидах, соревнований, на которых механизмы допинг-контроля не предусмотрены.

Использование стимуляторов на этих состязаниях, по сути, поощряется: тот, кому удастся побить официальный мировой рекорд, получит $250 тыс., а аналогичное достижение в наиболее престижных дисциплинах, например беге на 100 м, будет оценено в $1 млн.

Впервые такие игры должны пройти как раз в США: их в мае 2026 года примет Лас-Вегас. Так вот, по мнению господина Баньки, ответственность за то, что эта «нелепая идея» будет воплощена в реальность, лежит в том числе и на USADA. «Мы очень хотим, чтобы наши коллеги из США приложили больше усилий, чтобы мероприятие не состоялось,— заявил президент WADA.— Есть некоторые юридические нюансы, на которые можно указать. USADA выступило с общими заявлениями, а возможно, уже пришло время попытаться убедить тех, кто финансировал это мероприятие, что оно представляет опасность». Между тем спонсоры Enhanced Games — влиятельные люди. Один из ключевых инвесторов игр — Дональд Трамп-младший, сын президента США.

Затем Витольд Банька перешел к критике антидопинговой системы США в целом.

По мнению функционера, она «далека от совершенства». Он отметил, что «почти 90% американских спортсменов не соревнуются в соответствии с мировым антидопинговым кодексом», и завершил свой пассаж риторическим вопросом: «Существует ли действенная антидопинговая программа в сильнейшей спортивной стране мира?»

Глава USADA Трэвис Тайгарт вскоре нашел что ответить. Американец, ранее, кстати, уже дававший резко отрицательную оценку «Играм на стероидах» (он называл их «опасным клоунским шоу»), на этот раз заявил, что проект не имеет отношения ни к USADA, ни к американским спортсменам, «и президент Банька это знает». Комментируя «лживые нападки» оппонента, господин Тайгарт выразил убеждение, что Витольд Банька пытается намеренно «очернить Америку» и ее профессиональных спортсменов. «Это лишь красноречивая дымовая завеса,— продолжал руководитель USADA.— Отчаянная попытка отвлечь внимание от его собственного провала».

Под «провалом» господин Тайгарт, естественно, имел в виду историю, с которой война WADA и USADA и началась.

Весной 2024 года газета The New York Times и телеканал ARD сообщили, что 23 китайских пловца, среди которых были и довольно знаменитые, попались перед состоявшейся в 2021 году Олимпиадой в Токио на запрещенном триметазидине.

Несмотря на это, спортсмены не были отстранены, и впоследствии некоторые из них добились успехов на Играх: Чжан Юйфэй взяла два золота (на дистанции 200 м баттерфляем и в эстафете 4х200 м вольным стилем), Ван Шунь завоевал одно (на 200-метровке комплексным плаванием). Пловцы продолжили выступать на престижнейших соревнованиях и в дальнейшем. Например, со следующей Олимпиады — парижской 2024 года — Чжан Юйфэй привезла одну серебряную награду и пять бронзовых, Ван Шунь — одну бронзовую. А другой значившийся в перечне атлет, Цинь Хайян, на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года установил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.

Санкций не последовало, потому что WADA оказалось «не в состоянии опровергнуть» возможность того, что триметазидин попал в организмы спортсменов в результате загрязнения. Как раз на этом настаивала китайская сторона. По версии антидопингового агентства страны, это произошло в процессе использования пловцами общей кухни в отеле, где они проживали во время сборов. Не нашло криминала и независимое расследование, которым руководил Эрик Коттье. Прокурор, чья кандидатура не удовлетворила USADA из-за чересчур тесных связей с функционерами ряда международных спортивных структур, заявил, что «WADA действовало беспристрастно и профессионально, и нет никаких доказательств обратного». В США с такой оценкой не согласились и решили не выплачивать WADA взнос за 2024 год в размере $3,6 млн.

Некоторые новые подробности истории, точку в которой, очевидно, ставить рано, появились уже в этом году.

В конце октября ARD сообщал о том, что WADA ведет операцию под кодовым названием «Прокол»: на деньги, предназначенные для борьбы с допингом, ведет поиск информаторов, ранее передавших сведения о положительных пробах китайских пловцов (в самом агентстве эту публикацию назвали «вводящей в заблуждение»). А в США по этому делу продолжается федеральное расследование. 10 ноября газета The Times выяснила, что до его завершения WADA запретило своим сотрудникам въезд в США, отметив, что отношения органа с американскими коллегами остаются «враждебными». Это достаточно любопытный шаг, учитывая, что следующим летом технический персонал WADA должен прибыть в Штаты. Страна примет 78 из 104 матчей чемпионата мира по футболу, который состоится с 11 июня по 19 июля.

Роман Левищев