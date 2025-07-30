Олимпийский чемпион по боксу из Узбекистана сдал положительный допинг-тест

В пробе узбекского боксера Лазизбека Муллажонова обнаружен допинг. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В пробе Муллажонова от 11 июня 2025 года был обнаружен метастерон. Тестирование проводилось во внесоревновательный период. Сообщается, что боксер проинформирован о результате, он имеет право запросить анализ пробы B. Согласно правилам Всемирного антидопингового кодекса, на Муллажонова наложено временное отстранение.

Лазизбеку Муллажонову 26 лет. На Олимпиаде-2024 он завоевал золотую медаль в весовой категории до 92 кг. Также является бронзовым призером чемпионата мира-2023.

Таисия Орлова