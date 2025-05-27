Допинговые игры прогремели рекордом

Скандал, связанный с запуском миллиардером Ароном Д’Соузой при поддержке ряда предпринимателей, включая Дональда Трампа-младшего, сына президента США, так называемых Enhanced Games — соревнований, на которых разрешен допинг, набрал обороты после официальной презентации проекта. Возмущение в связи с его появлением выразили различные крупные спортивные структуры, в том числе, конечно, Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Но интерес вызвали не столько их заявления, сколько похожая на рекламу новость о том, что к проекту присоединились несколько известных пловцов, а один из них — Кристиан Голомеев — с помощью допинга преодолел 50-метровку вольным стилем быстрее державшегося более 15 лет и казавшегося вечным мирового рекорда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пловец Кристиан Голомеев

Фото: Novak Djurovic / Reuters Пловец Кристиан Голомеев

Фото: Novak Djurovic / Reuters

В последние несколько дней целый ряд спортивных организаций обнародовали заявления, касающиеся одного и того же проекта. Это проект так называемых Enhanced Games. Его придумал австралийский миллиардер Арон Д’Соуза, который решил «освободить атлетов от тирании международных спортивных организаций». «Освобождение» заключается в разрешении участникам соревнований использовать под контролем медиков запрещенные препараты. Организаторы Enhanced Games приводили целый ряд аргументов — этических и научных, объясняя свою позицию по поводу допинга и ссылаясь, в частности, на собственные данные.

Из них следует, что 44% спортсменов в любом случае используют такого рода вещества, но попадается лишь 1%.

Проект Арона Д’Соузы, который поддержали еще несколько предпринимателей, включая основателя PayPal Питера Тиля и Дональда Трампа-младшего, сына президента США, подвергался критике с самого возникновения в 2023 году. Однако в мае она стала особенно жесткой.

В свежем заявлении Всемирного антидопингового агентства содержится призыв ко всем «чистым» атлетам и спортивным структурам «осудить» Enhanced Games и напоминание о «многочисленных примерах, когда спортсмены страдали от долгосрочных побочных эффектов от применения запрещенных препаратов и методов», «а некоторые из-за этого умирали». Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт назвал изобретенные Ароном Д’Соузой «альтернативные Игры» «постыдными» и приравнял их к «звонку будильника для всех защитников олимпийских ценностей». Президент Олимпийского комитета Австралии Марк Арбиб в интервью Sydney Morning Herald охарактеризовал Enhanced Games как «опасную и рискованную авантюру». А возглавляющий Международную федерацию легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу выразил надежду, что новое соревнование останется незамеченным и не окажется «поворотным моментом».

Насчет резонанса, связанного с Enhanced Games, господин Коу, кажется, уже ошибся.

Поток критических высказываний в их отношении усилился сразу после официальной презентации первого релиза Игр, состоявшейся на прошлой неделе и вызвавшей множество откликов.

Впервые они пройдут в период с 21 по 24 мая будущего года в Лас-Вегасе и будут довольно компактными. В программе — состязания всего в трех видах спорта: в плавании, легкой атлетике и тяжелой атлетике.

Но ведущие мировые издания обратили внимание прежде всего не на программу, а на тот факт, что либо уже присоединились к скандальному проекту, либо публично выразили интерес к участию в нем очень известные пловцы вроде украинца Андрея Говорова, болгарина Иосифа Миладинова и даже австралийца Джеймса Магнуссена, двукратного чемпиона мира на престижнейшей стометровке. Правда, ветеран Магнуссен уже давно не выступал. Но вот один пловец действующий успел устроить что-то вроде рекламной акции Enhanced Games.

Представляющий Грецию Кристиан Голомеев в прошлом году соревновался на Олимпиаде в Париже и на 50-метровке вольным стилем был близок к призовому месту. В январе он присоединился к Enhanced Games, а практически одновременно с их презентацией в X появилась видеозапись его февральского заплыва на коронной дистанции. Спортсмен не скрывал, что совершил его, уже воспользовавшись некими запрещенными препаратами. Так вот, Голомеев показал время 20,89. Это на две сотые секунды быстрее держащегося с 2009 года мирового рекорда бразильца Сезара Сьелу, который казался вечным. Ведь он был установлен в специальном гидрокостюме, а эту экипировку через некоторое время запретили.

Голомеев превзошел его результат, тоже будучи одетым в гидрокостюм. Но он проплыл 50 м еще раз в обычных плавках. Итог получился почти таким же впечатляющим — 21,03. Так резво после запрета гидрокостюмов не плавал никто.

Но особенно впечатляющей была новость о выплаченном Кристиану Голомееву за рекорд бонусе в $1 млн. Такие же премии полагаются всем, кто побьет «традиционные» достижения в своих дисциплинах в Лас-Вегасе в 2026 году — в дополнение к призовым в $250 тыс. за первое место. На настолько солидные деньги мало кто из олимпийцев может рассчитывать.

Алексей Доспехов