Отстраненный за допинг Заболотный перешел в клуб Медиалиги «СКА-Ростов»

Футболист Антон Заболотный стал игроком клуба Медиалиги «СКА-Ростов». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Один раз армеец — армеец навсегда! Добро пожаловать в "СКА-Ростов", Заба»,— сказано в заявлении. Владельцем клуба является рэпер Баста.

6 августа нападающий сообщил, что его отстранили на полгода за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация, которая не распространяется на матчи Медиалиги, завершится в середине января.

Прошлый сезон 35-летний Антон Заболотный провел в «Спартаке», в составе которого стал обладателем Кубка России. В июне он покинул клуб по истечении срока контракта. Вместе с петербургским «Зенитом» нападающий стал чемпионом России. В период выступления за столичный ЦСКА он завоевал кубок страны. На протяжении карьеры Заболотный также представлял «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно», «Сочи» и подмосковные «Химки».

Арнольд Кабанов