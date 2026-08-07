Отстраненный за допинг Заболотный перешел в клуб Медиалиги «СКА-Ростов»
Футболист Антон Заболотный стал игроком клуба Медиалиги «СКА-Ростов». Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Один раз армеец — армеец навсегда! Добро пожаловать в "СКА-Ростов", Заба»,— сказано в заявлении. Владельцем клуба является рэпер Баста.
6 августа нападающий сообщил, что его отстранили на полгода за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация, которая не распространяется на матчи Медиалиги, завершится в середине января.
Прошлый сезон 35-летний Антон Заболотный провел в «Спартаке», в составе которого стал обладателем Кубка России. В июне он покинул клуб по истечении срока контракта. Вместе с петербургским «Зенитом» нападающий стал чемпионом России. В период выступления за столичный ЦСКА он завоевал кубок страны. На протяжении карьеры Заболотный также представлял «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно», «Сочи» и подмосковные «Химки».
В мае 2026 года стало известно, что футболист Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест, что подтвердили пресс-служба московского «Спартака» и сам игрок. Изначально временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях, пока продолжалось разбирательство по делу. Футболист настаивал, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества.
6 августа 2026 года РУСАДА отстранило Антона Заболотного от профессионального футбола на шесть месяцев, что сам игрок назвал справедливым решением за ошибки и случайности. Нападающий покинул московский «Спартак» 30 июня 2026 года в связи с истечением срока контракта, проведя за клуб 16 матчей без результативных действий, но став обладателем Кубка России.