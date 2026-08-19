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Ника Кириоса подвел прием

Австралийского теннисиста поймали на кокаине

Один из самых эксцентричных игроков в современном теннисе — Ник Кириос — влип в очередной скандал. Австралийца уличили в употреблении кокаина, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Кириос, когда-то критиковавший теннисные власти за слишком мягкие наказания в отношении попадавшихся на допинге звезд — Янника Синнера и Иги Швёнтек, теперь сам наверняка будет дисквалифицирован. Правда, его карьера и так уже покатилась под откос из-за травм.

Структура, отвечающая за соблюдение принципов честной игры и целостность соревнований в теннисе — ITIA,— объявила о временном отстранении от участия в соревнованиях австралийского игрока Ника Кириоса. Причиной стала положительная допинг-проба, взятая у спортсмена еще 22 июня во время турнира Mallorca Open. В ней были обнаружены метаболиты кокаина. Он входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Теперь Кириоса ждет разбирательство по поводу инцидента и наказание. Его жесткость зависит, в частности, от того, будет ли доказано, что он принимал наркотик, являющийся с точки зрения WADA стимулятором, непосредственно перед состязанием или во время него (этот факт трактуется как отягчающий), а также позиции самого теннисиста.

Впрочем, он уже дал понять, что раскаивается в совершенной «огромной ошибке».

В опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявлении Ник Кириос, извинившись перед «болельщиками, семьей и спонсорами» и предупредив, что в течение 28 дней будет избегать «публичной жизни», в том числе общения в соцсетях, дал понять, что инцидент вызван сложными жизненными обстоятельствами, а именно «колоссальным влиянием», «как физическим, так и психологическим», травм, обрушившихся на игрока «в минувшие пару лет».

Это ЧП на самом деле вполне органично вписывается в биографию Ника Кириоса. Несколько лет назад он был топовым теннисистом, подбиравшимся вплотную к первой рейтинговой десятке, добивавшимся турнирных успехов (на «мейджорах», правда, в финал австралиец вышел лишь однажды — когда в 2022 года в решающем матче Wimbledon уступил Новаку Джоковичу) и пользовавшимся большой популярностью у публики. Персоной, приковывавшей внимание, его сделали довольно неординарная манера игры и эксцентричное поведение. На корте и вне его Кириос постоянно влипал в разные скандалы. Ему выписали множество штрафов за нецензурную брань во время игр, споры с арбитрами, истерики, в жертвы которых превращались разбитые австралийцем ракетки. Кроме того, он периодически отмечался противоречивыми высказываниями, заслужив, например, репутацию радикального мизогина. При этом Ник Кириос честно признавался в серьезных «ментальных проблемах». А на излете прошлого десятилетия даже вынужден был провести некоторое время в психиатрической клинике после того, как его посетили «суицидальные мысли».

По иронии судьбы одной из наиболее интересовавших Кириоса тем в последнее время была как раз тема допинга, вернее, слишком мягких санкций за него, применяемых в теннисе.

Его возмутили два случая с суперзвездами — итальянцем Янником Синнером и полькой Игой Швёнтек. Синнер, аж дважды попавшийся на анаболических стероидах, в 2024 году отделался трехмесячной дисквалификацией. А первоначально, до апелляции WADA в Спортивный арбитражный суд, ITIA и вовсе собиралось обойтись без нее. Швёнтек в том же году была отстранена за триметазидин от соревнований всего на месяц. Решения по этим инцидентам Кириос называл «отвратительными», имея в виду, что санкции фактически не нанесли никакого урона нарушителям регламента.

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Какое бы решение ни было вынесено по его собственному делу, оно вряд ли принципиально повлияет на карьеру 31-летнего Ника Кириоса. Дело в том, что она и так явно пошла под откос прежде всего из-за упомянутых им травм. Из-за них он два года крайне редко выходит на корт и, как правило, играет крайне неудачно. В текущем же сезоне Кириос провел лишь четыре матча в одиночном разряде, опустившись уже в подвал десятой сотни рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. А единственным заметным из его свежих выступлений было то, что состоялось в декабре 2025 года в Дубае и мало походило на настоящий спорт. Речь о «Битве полов» — выставочном матче, в котором Кириос одолел приму женского тенниса Арину Соболенко.

Алексей Доспехов

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