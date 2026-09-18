Над анализами нависла беспилотная опасность

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отчиталось об успешном испытании современного метода доставки проб. ITA запустило на Аляске тяжелый дрон, в грузовом отсеке которого содержались пробы крови. Летательный аппарат преодолел 1 тыс. км, и, как показала проверка, проведенная на земле, забранный биологический материал не пострадал. В ITA отметили, что использование беспилотников поможет быстрее и надежнее доставлять пробы спортсменов в аккредитованные лаборатории. Особенно когда речь идет о соревнованиях, проводимых в труднодоступных местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Международное агентство допинг-тестирования сообщило 16 сентября на своем официальном сайте, что состоялся полет беспилотного аппарата, перевозившего пробы крови. Тестовый полет был осуществлен ITA в сотрудничестве с Аляскинским центром интеграции беспилотных авиационных систем (ACUASI), входящим в состав Университета Аляски в Фэрбенксе, и компанией Sysmex, поставщиком систем клинической лабораторной диагностики.

Цель эксперимента — оценка возможности безопасной и надежной транспортировки образцов крови на большие расстояния с сохранением их целостности. Дрон успешно преодолел 1 тыс. км (он вылетел из Ненаны, куда впоследствии и вернулся).

На борту летательного аппарата были размещены пробы крови добровольцев. Предварительно они были протестированы. Затем пробы были разделены на две группы: одну транспортировали на борту дрона, а другая оставалась на земле в качестве контрольной. На всем протяжении полета датчики фиксировали температуру, атмосферное давление, влажность, вибрации и ускорение. После приземления пробы были подвергнуты новой проверке. В результате было показано, что данные не изменились.

ITA не потребовалось транспортировать пробы в одну из аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторий. Их не так уж и много — три десятка. Учитывая масштабы планеты, выходит, что доставка проб для проверки зачастую сопряжена с существенными временными задержками и логистическими трудностями. В данном же случае после приземления дрона доставленные им пробы были отправлены на проверку не в стационарную, а мобильную, выездную лабораторию. Она была оснащена всем необходимым и удаленно управлялась директором аккредитованной WADA лаборатории в Дрездене. Такая конфигурация позволила оперативно проанализировать обе группы образцов в одинаковых условиях и с использованием одного и того же оборудования в одном и том же месте.

Нынешний эксперимент по доставке проб дроном не первый, который провело ITA. Агентство начало испытания современных способов доставки еще в 2022 году.

Но тогда пробы перемещались всего на 20 км. Речь шла о том, чтобы как можно быстрее обеспечить доставку образцов на крупных турнирах от места забора непосредственно в выездную лабораторию. Такие устраиваются по ходу топовых соревнования — Олимпиад, чемпионатов мира по футболу, легкой атлетике и т. д. Эксперимент 2022 года показал, что дроны в принципе можно использовать. Аляскинский вариант позволяет антидопинговым службам протянуть руки куда дальше. Плюс, как отметил старший директор WADA по науке и медицине профессор Оливье Рабен, дроны помогут снизить расходы на логистику, а значит, высвободить ресурсы на расширение тестирования в целом.

О немедленном внедрении транспортировки проб дронами как об обычной практике речи пока не идет. Вопрос чувствительный. В истории спорта — точнее, являющихся его частью допинговых случаев — не раз возникали истории, когда атлеты, уличенные в употреблении запрещенных субстанций, пытались строить защиту на том, что были нарушены правила транспортировки проб. Чтобы подстраховаться от таких претензий, ITA намерено представить результаты аляскинского эксперимента для публикации в рецензируемом научном журнале. Это позволит независимо оценить доказательства и потенциально использовать их другими организациями, работающими в области антидопинга, лабораторной медицины и здравоохранения.

Александр Петров