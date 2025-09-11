Хоккеист «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на два сезона за допинг

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона за нарушение антидопинговых правил. Об этом журналистам сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

23 апреля стало известно, что после одного из матчей регулярного чемпионата сезона-2024/25 Голышев сдал положительный допинг-тест. По информации газеты «Спорт-Экспресс», в пробе был обнаружен псевдоэфедрин. По словам господина Морозова, форвард в течение 20 дней может подать письменную апелляцию на решение.

Анатолию Голышеву 30 лет. Он выступает за «Автомобилист» с сезона-2013/2014. В составе команды форвард провел 607 матчей, в которых набрал 355 очков (159 голов и 196 передач).

Весной московский ЦСКА отстранил от игр и тренировок нападающего Владислава Каменева и защитника Никиту Седова. В их допинг-пробах был обнаружен мельдоний. В августе столичный клуб расторг контракт с Седовым. Алексей Морозов заявил, что у лиги «нет информации» по этим игрокам.

Таисия Орлова