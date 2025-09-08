UEFA на 10 месяцев отстранил за допинг победившего рак футболиста «Атлетика»
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на десять месяцев отстранил защитника испанского клуба «Атлетик» из Бильбао Йерая Альвареса за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Футболист дисквалифицирован до 2 апреля 2026 года. Отмечается, что он сможет вернуться к тренировкам 2 февраля. В его пробе был обнаружен канренон. Положительный допинг-тест был сдан 1 мая 2025 года после первого матча полуфинала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».
Сам Йерай Альварес заявлял, что вещество, обнаруженное в пробе, содержится в препарате, который он принимает для предотвращения выпадения волос. В 2016 году защитнику диагностировали рак яичек, после курса химиотерапии у него началась алопеция.
30-летний Альварес представляет «Атлетик» с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Кубка (2024) и Суперкубка (2021) Испании.