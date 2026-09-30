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Чемпиона мира по дзюдо Матвея Каниковского временно отстранили за допинг

Международное агентство тестирования (ITA) временно дисквалифицировало российского дзюдоиста Матвея Каниковского. Об этом сообщается на сайте организации.

Срок отстранения отсчитывается с 10 апреля 2026 года. В пробе от 15 марта был обнаружен лигандрол — этот препарат используется для быстрого набора мышечной массы и повышения уровня выносливости. Из-за дисквалификации россиянин пропустит чемпионат мира, который будет проходить в Баку с 4 по 11 октября.

«Матвей последовательно отстаивает свою позицию. Его стороной представлены необходимые объяснения, документы и иные материалы, которые, на наш взгляд, имеют существенное значение для рассмотрения дела»,— рассказал «Матч ТВ» президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

24-летний Каниковский выступает в весовой категории до 100 кг. На счету россиянина золотые медали чемпионата мира (2025) и Европы (2024). Также он является четырехкратным победителем турниров серии «Большого шлема».

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Временное отстранение в антидопинговой процедуре не является окончательной дисквалификацией: дело еще рассматривается, и Международное агентство тестирования (ITA) может впоследствии снять обвинения. При оценке ответственности учитывается, сможет ли Матвей Каниковский доказать отсутствие значительной вины или халатности; в таком случае кодекс допускает выговор как самое мягкое наказание.

Если запрещенное вещество подтвердится и в пробе Б, спортсмену может грозить дисквалификация сроком до четырех лет. Окончательный исход зависит от рассмотрения представленных спортсменом объяснений и документов.

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