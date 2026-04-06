Умер экс-глава WADA Крейг Риди, при котором начались расследования о допинге в РФ

Умер Крейг Риди — бывший глава World Anti-Doping Agency (WADA), под чьим руководством агентство проводило антидопинговые исследования против российских спортсменов. Господину Риди было 84 года. О смерти почетного члена Международного олимпийского комитета сообщила пресс-служба МОК.

«Его вклад в Олимпийские игры, в чистый спорт и в развитие спортсменов во всем мире будет жить в памяти будущих поколений»,— приводит пресс-служба слова президента МОК Кирсти Ковентри. Господин Риди руководил WADA в 2014–2019 годах. В пресс-релизе отметили, что это был «один из самых бурных периодов в истории спорта — после раскрытия систематических манипуляций с антидопинговой системой в России».

Крейг Риди начал свою карьеру как игрок в бадминтон. В 1960-х он представлял Великобританию на национальных и международных соревнованиях. После завершения спортивной карьеры его назначили секретарем Шотландского союза бадминтона, а позднее — президентом.

В 1981 году он был избран президентом Международной федерации бадминтона. Он возглавил кампанию, благодаря которой бадминтон включили в олимпийскую программу Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. К МОК господин Риди присоединился в 1994 году. Он занимал должность вице-президента с 2012 года по 2016 год. В 2013 году был избран третьим президентом WADA.