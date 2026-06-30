Спор WADA и РУСАДА завершится после урегулирования вопроса судебных расходов

Разбирательство Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершится после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

WADA официально уведомило ведомство, что «суть спора исчерпана». «Это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции ФЗ ''О физической культуре и спорте в РФ'', подготовленного министерством спорта России совместно с депутатами»,— отметил господин Дегтярев. Он подчеркнул, что изменения «в части антидопингового регулирования учитывают актуальные требования Всемирного антидопингового кодекса и Кодекса WADA». Кроме того, Михаил Дегтярев добавил, что аудит РУСАДА должен состояться в этом году.

В 2023 году в WADA заявили, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса «из-за несоответствий государственного законодательства, которые были выявлены в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устранены до настоящего времени». Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова выразила несогласие с этим заявлением. WADA заявило о намерении отстоять правоту в CAS.

Арнольд Кабанов