Спор WADA и РУСАДА завершится после урегулирования вопроса судебных расходов
Разбирательство Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершится после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
WADA официально уведомило ведомство, что «суть спора исчерпана». «Это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции ФЗ ''О физической культуре и спорте в РФ'', подготовленного министерством спорта России совместно с депутатами»,— отметил господин Дегтярев. Он подчеркнул, что изменения «в части антидопингового регулирования учитывают актуальные требования Всемирного антидопингового кодекса и Кодекса WADA». Кроме того, Михаил Дегтярев добавил, что аудит РУСАДА должен состояться в этом году.
В 2023 году в WADA заявили, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса «из-за несоответствий государственного законодательства, которые были выявлены в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устранены до настоящего времени». Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова выразила несогласие с этим заявлением. WADA заявило о намерении отстоять правоту в CAS.
Спор между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) о несоответствии российского законодательства Всемирному антидопинговому кодексу длился несколько лет. WADA указывало на нарушения, выявленные ещё в сентябре 2022 года, и заявляло, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса, несмотря на истечение срока санкций в декабре 2022 года. WADA подавало апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) по другим делам, связанным с РУСАДА, например, по делу Камилы Валиевой, добиваясь более жестких наказаний, чем те, что назначало российское агентство.
Данный судебный спор в CAS стал одним из важных направлений работы для восстановления статуса РУСАДА, которое находилось в сложном положении, аналогичном Олимпийскому комитету России (ОКР). Разрешение этого «кейса WADA—РУСАДА в правовом ключе» считалось необходимым для развития российского спорта. Изменения в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в РФ» были призваны удовлетворить актуальные требования международных антидопинговых стандартов.