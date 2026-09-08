ЕСПЧ принял жалобу Валиевой на решение о ее дисквалификации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который два года назад признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил и отстранил ее от соревнований.

В своей жалобе спортсменка указала на нарушение права на справедливое судебное разбирательство (6-я статья Европейской конвенции по правам человека), права на уважение частной и семейной жизни (8-я статья) и права на эффективное средство защиты в суде (13-я статья).

Из-за решения арбитража Валиева лишилась титула чемпионки Европы, а также всех медалей чемпионатов России, финала и этапов национального Гран-при. Вместе с этим сборная России лишилась золотых медалей Олимпиады 2022 года — результат команды фигуристов пересчитали до бронзы.

В январе этого года Камила Валиева возобновила карьеру после окончания срока дисквалификации. В августе Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил ей участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом. Ранее «РИА Новости» со ссылкой источник сообщило, что статус у Валиевой был отозван. Причиной могло стать письмо Украинской федерации фигурного катания, уточнил собеседник агентства.