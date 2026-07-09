Хоккеиста Владислава Каменева дисквалифицировали на два года за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на два года отстранило нападающего московского ЦСКА Владислава Каменева. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Клевер Консалт», которая представляет интересы хоккеиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Каменев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Владислав Каменев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В марте 2025 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отстранила форварда. По информации «Спорт-Экспресса», в допинг-пробе игрока от 27 февраля 2025 года был обнаружен мельдоний. Владиславу Каменеву удалось избежать максимальной четырехлетней дисквалификации.

Как сообщает сторона хоккеиста, мельдоний попал в его организм вследствие «употребления контрафактных импортных биологически активных добавок». Юристы заявили, что после получения полного текста решения РУСАДА «рассмотрят вопрос о подаче апелляции для дальнейшего снижения срока санкции».

29-летний нападающий выступает за ЦСКА с 2021 года. В составе клуба он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023). В КХЛ форвард также играл за магнитогорский «Металлург», с которым также взял трофей в 2014 году, и петербургский СКА. Всего в лиге он провел 366 матчей, в которых забросил 87 шайб и отдал 86 передач.

Таисия Орлова