Хоккеиста Владислава Каменева дисквалифицировали на два года за допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на два года отстранило нападающего московского ЦСКА Владислава Каменева. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Клевер Консалт», которая представляет интересы хоккеиста.
Владислав Каменев
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В марте 2025 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отстранила форварда. По информации «Спорт-Экспресса», в допинг-пробе игрока от 27 февраля 2025 года был обнаружен мельдоний. Владиславу Каменеву удалось избежать максимальной четырехлетней дисквалификации.
Как сообщает сторона хоккеиста, мельдоний попал в его организм вследствие «употребления контрафактных импортных биологически активных добавок». Юристы заявили, что после получения полного текста решения РУСАДА «рассмотрят вопрос о подаче апелляции для дальнейшего снижения срока санкции».
29-летний нападающий выступает за ЦСКА с 2021 года. В составе клуба он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023). В КХЛ форвард также играл за магнитогорский «Металлург», с которым также взял трофей в 2014 году, и петербургский СКА. Всего в лиге он провел 366 матчей, в которых забросил 87 шайб и отдал 86 передач.
Случай с Владиславом Каменевым не единичный в российском хоккее: ранее положительный допинг-тест на мельдоний сдал его одноклубник по ЦСКА защитник Никита Седов. Его проба, взятая в апреле 2025 года, также показала превышение допустимого уровня вещества в четыре раза. В августе 2025 года ЦСКА расторг контракт с Седовым. Ранее, в сентябре 2025 года, из-за допинга был дисквалифицирован на два сезона нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, в его пробе обнаружили псевдоэфедрин. В ноябре 2025 года нападающий московского "Спартака" Иван Морозов тоже был временно отстранен из-за допинга, но его апелляция на решение РУСАДА позволила сократить срок дисквалификации с четырех лет до одного месяца. В августе 2025 года Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала на четыре года генерального директора ХК «Сочи» Игоря Григоренко из-за нарушения антидопинговых правил в 2015 году, когда в его пробе обнаружили множество запрещенных веществ, включая мельдоний.
Мельдоний был включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2016 году. С начала 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зафиксировало 23 случая употребления мельдония российскими спортсменами, из них восемь привели к дисквалификациям, а по 15 продолжались разбирательства. Число спортсменов, пойманных на употреблении мельдония, ежегодно растет: в 2021 году к санкциям привлекли 18 человек, в 2022 году — 19.
Похожие допинговые случаи были и в других видах спорта. Например, фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за обнаружение триметазидина в ее пробе, взятой в декабре 2021 года. В марте 2025 года она приняла решение возобновить тренировки после завершения срока дисквалификации. В январе 2025 года курский боксер Александр Поветкин был дисквалифицирован на четыре года Международным агентством допинг-тестирования (ITA) за нарушение, зафиксированное еще в 2014 году.