Родченков уничтожил 1,5 тыс. допинг-проб спортсменов до объявления в розыск

Бывший глава Антидопингового центра России Григорий Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов до попадания в базу розыска МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Родченков

Фото: Netflix Григорий Родченков

Фото: Netflix

По версии следствия, Григорий Родченков распорядился уничтожить пробы за три дня до прибытия комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву в 2014 году. Пробы должны были отправить для повторного тестирования в другие лаборатории. После этого WADA рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии.

Первое уголовное дело в отношении Родченкова было возбуждено в 2016 году по статье о злоупотреблении полномочиями. В том же году он уехал в США. По данным следствия, Родченков стал информатором WADA, которая расследовала дело об использовании допинга российскими легкоатлетами.

Родченков заявил СМИ о существовании в России госпрограммы поддержки допинга. Он утверждал, что российские спортсмены пользовались допингом в том числе на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Мужчину также обвиняют в воспрепятствовании правосудию и незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.

Все уголовные дела в отношении Родченкова объединены в одно производство. В базу розыска МВД мужчина попал в 2017 году. Затем его несколько раз переобъявляли в розыск. Потерпевшими по уголовному делу признаны Минспорт РФ и ликвидированный Антидопинговый центр России. Его Родченков возглавлял в 2006-2015 годах.