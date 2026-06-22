Олимпийский чемпион Швацер в третий раз за карьеру провалил допинг-тестирование

Национальное антидопинговое агентство Германии временно отстранило олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Алекса Швацера. В пробе итальянца был обнаружен эритропоэтин, сообщила пресс-служба структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алекс Швацер

Фото: Ruben Sprich / Reuters Алекс Швацер

Фото: Ruben Sprich / Reuters

Швацер сдал положительный допинг-тест во время чемпионата Германии. Агентство также подало жалобу в прокуратуру на основании закона об антидопинговой деятельности.

Алекс Швацер стал олимпийским чемпионом в Пекине в 2008 году, победив на дистанции 50 км. Впервые он провалил допинг-тест накануне лондонских Игр 2012 года. Тогда в его организме также был найден эритропоэтин; после дисквалификации на три с половиной года спортсмен объявил о завершении карьеры. В 2016 году он возобновил выступления, но вскоре получил новую дисквалификацию, на этот раз на восемь лет. В организме итальянца были найдены следы стероидов.

В результате первого дела Швацера пострадала также карьера его девушки Каролины Костнер. Итальянская фигуристка была отстранена на один год и четыре месяца за то, что помогала бойфренду избежать допинг-контроля.

Арнольд Кабанов