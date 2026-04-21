WADA инициировало расследование против главы РУСАДА Вероники Логиновой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой. Об этом пресс-служба международной организации сообщила «РБК Спорт».

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова

Фото: Из личного архива Вероники Логиновой

The New York Times (NYT) в феврале писала, что WADA получило от своего информатора данные о возможной причастности госпожи Логиновой к сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

В WADA сообщили, что «относятся к этим обвинениям очень серьезно». Там заявили, что предоставили информацию отделу расследований. «Поскольку отдел является независимым, руководство WADA не располагает подробной информацией об этом расследовании, которое продолжается. Однако мы будем проинформированы, как только будет получен конкретный результат или когда будут необходимы дальнейшие действия»,— сообщили в организации. Там добавили, что с декабря 2025 года независимый отдел расследует «еще одно серьезное обвинение, выдвинутое источником против того же лица в РУСАДА».

Вероника Логинова категорически отрицала все обвинения и называла их фантазиями. В интервью NYT она утверждала, что во время Игр 2014 года занималась образовательными программами. Госпожа Логинова после публикации материала The New York Times выражала готовность подать на газету в суд.

