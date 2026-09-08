Добро обжаловать

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобы сразу от пяти российских спортсменов, в разное время дисквалифицированных за допинговые нарушения. В их числе оказались две уже завершившие карьеру знаменитости из биатлона — Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также возобновившая ее после длительной дисквалификации популярная фигуристка Камила Валиева, чье дело было одним из самых громких и сложных в последние годы. Все они настаивают на том, что вынесший им наказания Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, а также Верховный суд Швейцарии, в который спортсмены обращались с апелляциями, допустили грубые нарушения Европейской конвенции по правам человека. Госпожа Валиева, например, считает, что обе инстанции не учли должным образом ее статус защищенного лица, то есть спортсмена, не достигшего 16-летнего возраста, а также лишили фигуристку «эффективной» защиты, проигнорировав важные свидетельства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знаменитая фигуристка Камила Валиева считает, что арбитры CAS и судьи Верховного суда Швейцарии, рассматривая ее допинговое дело, нарушили сразу несколько фундаментальных прав спортсменки

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Знаменитая фигуристка Камила Валиева считает, что арбитры CAS и судьи Верховного суда Швейцарии, рассматривая ее допинговое дело, нарушили сразу несколько фундаментальных прав спортсменки

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Европейский суд по правам человека подтвердил на своем сайте получение жалоб «против Швейцарии» сразу от семи спортсменов. Наряду с хорватским футболистом Марио Вушковичем и эстонским борцом Хейки Наби в списке оказались сразу пять представителей России. Это триатлонистка Елена Данилова, легкоатлет Александр Шустов, биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также фигуристка Камила Валиева. Все жалобы связаны с процессами, по итогам которых они получили дисквалификации за нарушения антидопингового регламента.

В случае с отечественными спортсменами процессы были достаточно громкими.

В меньшей степени это относится к Елене Даниловой и Александру Шустову, жертвам бушевавшего в России во второй половине прошлого десятилетия «допингового кризиса». К госпоже Даниловой Спортивный арбитражный суд применил в 2021 году санкцию в виде четырехлетней дисквалификации после анализа полученной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Елена Данилова, признанная виновной в употреблении триметазидина, оспаривала вердикт в апелляционной инстанции CAS и Верховном суде Швейцарии. Добилась она лишь незначительного смягчения наказания.

Прыгун в высоту Александр Шустов в 2020 году, уже завершив выступления, также заработал от CAS дисквалификацию на срок четыре года, ни разу в жизни не сдав положительную допинг-пробу. Господина Шустова, как и многих других спортсменов, наказали на основании информации из доклада отвечавшего за расследование «допингового кризиса» профессора Ричарда Макларена. В этом документе утверждалось, что в российской спортивной отрасли в течение длительного времени существовала система поощрения допинговых нарушений.

Кейсы Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова были куда более заметными, поскольку их фигурантами стали настоящие звезды чрезвычайно востребованного вида спорта, неоднократно завоевывавшие медали крупнейших соревнований, включая Олимпийские игры. Результаты их проверок были в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Светлану Слепцову после ее изучения Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил в употреблении запрещенного препарата остарин. CAS и Верховный суд Швейцарии подтвердили правомерность решения о двухлетней дисквалификации спортсменки от 2020 года.

Кейс Евгения Устюгова был куда любопытнее. Основные претензии к нему возникли из-за аномалий в биологическом паспорте, фиксирующем различные показатели организма спортсмена на протяжении карьеры. Прежде всего речь шла о стабильно высоком уровне гемоглобина, иногда свидетельствующем о приеме запрещенных препаратов или проведении запрещенных процедур. Сам Евгений Устюгов уверял, что причиной аномалии были «мутации» и отклонения, свойственные и многим его родственникам. Эту версию поддерживали и специалисты — например, директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров. Однако IBU и антидопинговое подразделение CAS в том же 2020 году дисквалифицировали Евгения Устюгова, к тому моменту, как и Светлана Слепцова, со спортом попрощавшегося, на четыре года и аннулировали его результаты в период с января 2010 года по середину 2014 года. Вторая санкция имела довольно принципиальное значение для всего российского спорта. Дело в том, что из-за нее он лишился золотой медали состоявшихся в феврале 2014 года сочинских Олимпийских игр, добытой в мужской биатлонной эстафете. Ее потеря опустила сборную России с верхней строчки медального зачета домашней Олимпиады на вторую: впереди очутились норвежцы.

Но громче остальных прозвучала, разумеется, история Камилы Валиевой.

ЧП с ней произошло в феврале 2022 года на Олимпиаде в Пекине. На нее Камила Валиева отправилась будучи безусловным лидером женского одиночного катания, спортсменкой, пользующейся колоссальной популярностью и в России, и за рубежом. О том, что в ее пробе, взятой в декабре 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге, был обнаружен триметазидин, стало известно уже по ходу Олимпиады, вскоре после завершения командного турнира. Российская сборная выиграла его, опередив американцев, во многом благодаря госпоже Валиевой (позже это золото у команды отняли).

Выяснилось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), узнав о пробе с опозданием (ее проверяла лаборатория в Стокгольме, задержку с тестом объяснявшая карантином из-за эпидемии коронавируса), временно отстранило спортсменку от соревнований, но отстранение было успешно оспорено в независимом дисциплинарном комитете. Между тем Международный олимпийский комитет, WADA, а также Международный союз конькобежцев (ISU) не согласились с его позицией и подали апелляции в CAS. Протесты были отклонены. Тогда в CAS заявили, что временное отстранение на Камилу Валиеву не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Дело в том, что как несовершеннолетняя спортсменка (16 ей исполнилось в апреле 2022 года) госпожа Валиева в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом являлась на момент взятия пробы и участия в Олимпиаде так называемым защищенным лицом. Такой статус предполагает возможность особого отношения к спортсмену в тех ситуациях, когда он совершает нарушение регламента, например в виде существенного, вплоть до предупреждения, смягчения наказания. Камила Валиева была допущена к выступлению в личном олимпийском турнире, но заняла в нем четвертое место.

РУСАДА, которое международные спортивные власти обязали провести расследование инцидента с фигуристкой, отчиталось о его завершении в середине сентября 2022 года. А затем дисциплинарный комитет структуры, формально являющийся независимым органом, констатировав, что Камила Валиева совершила допинговое нарушение, не нашел в ее действиях признаков «вины или халатности» и посчитал недопустимым применение в отношении фигуристки каких-либо санкций, кроме аннулирования результатов, показанных в тот день, когда она сдала положительную пробу.

С такой трактовкой не согласились сразу три организации. Причем вместе с WADA и ISU с апелляцией в CAS обратилось и РУСАДА. Исковые требования у них были разные, но арбитраж согласился с наиболее жестким — поступившим от головной антидопинговой структуры.

CAS дисквалифицировал спортсменку на четыре года — стандартный срок при отсутствии смягчающих обстоятельств, зафиксировав, что ее представители не смогли доказать «непреднамеренность» нарушения. Возможность продолжить карьеру Камиле Валиевой (она, как и другие россияне, безуспешно подавала апелляцию в Верховный суд Швейцарии), по сути, подарила только оговорка насчет «ретроспективного» отсчета срока отстранения — с момента нарушения, то есть с 25 декабря 2021 года. Она возобновила ее в прошлом сезоне в школе Татьяны Навки. Правда, недавно с госпожой Валиевой случилась новая неприятность. ISU, летом разрешивший наконец российским спортсменам участвовать в своих соревнованиях в нейтральном статусе, по сообщению ряда источников, на прошедшей неделе внезапно отозвал его у Камилы Валиевой.

Суть претензий у обратившихся в ЕСПЧ спортсменов примерно одинакова. Все они жалуются на нарушение со стороны как CAS, так и Верховного суда Швейцарии некоторых статей Европейской конвенции по правам человека. Это в первую очередь статьи 6, 8 и 13, гарантирующие право на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни и эффективную правовую защиту. Спортсмены ставят под сомнение практику назначения арбитров CAS, специфику рассмотрения ими имеющихся у ответчика свидетельских показаний, тщательность проводимых швейцарским судьями «ограниченных» проверок потенциальных процедурных нарушений в действиях арбитража и даже сам принцип презумпции виновности, превалирующий в допинговых кейсах.

У Камилы Валиевой претензий чуть больше, чем у других, и они чуть более конкретные. Фигуристка, допустим, обратила внимание на то, что CAS в 2024 году проигнорировал якобы говорящие в ее пользу выводы из научного исследования, посвященного как раз триметазидину. Кроме того, по ее мнению, CAS и суд не учли «надлежащим образом» ее статус защищенного лица, предусматривающий исключительную «конфиденциальность», а пресс-релизы с подробностями разбирательства нанесли ей ущерб.

В минувшие месяцы обращения российской стороны в различные арбитражные и судебные инстанции — чаще всего именно в CAS — превратились в своего рода тренд в отрасли, один из способов выхода из международной изоляции.

Она оказалась в ней в 2022 году после начала военной спецоперации на Украине и шквала обрушившихся на сегмент санкций. Успехов на этом фронте было достигнуто немало. Так, благодаря арбитражным победам России удалось все-таки отправить на февральскую Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо маленькую, из 13 человек, команду. Однако источник “Ъ” в спортивном руководстве страны отверг версию о том, что жалобы в ЕСПЧ являются частью этой стратегии, охарактеризовав их как «частную инициативу».

Виталий Кулапов, советник коллегии адвокатов Pen & Paper, говоря о перспективах рассмотрения наиболее заметной жалобы — Камилы Валиевой, отметил “Ъ”, что «сам по себе факт коммуникации жалобы правительству Швейцарии означает, что она успешно прошла первичный фильтр ЕСПЧ»: «Это этап, на котором отсеиваются явно неприемлемые жалобы, и дело будет рассматриваться судом по существу». По словам эксперта, «на практике большинство коммуницированных жалоб разрешаются положительно для заявителей хотя бы в части заявленных требований», а «более детальный прогноз перспектив удовлетворения жалобы требует анализа ее текста, а также судебных решений, принятых по делу Валиевой на национальном уровне». Господин Кулапов привел статистику, касающуюся жалоб против Швейцарии за 2025 год. ЕСПЧ вынес решения в общей сложности по 379. Из них 369 были признаны неприемлемыми или исключены из списка рассматриваемых жалоб, а 10 «разрешены с вынесением постановления по существу».

Правда, юрист предположил, что рассмотрение российских обращений может получиться долгим, сославшись на схожее, на его взгляд, в некоторых аспектах с делом Камилы Валиевой дело южноафриканской легкоатлетки Кастер Семени. Между подачей ее жалобы в 2021 году и вынесением решения в 2023-м прошло почти два с половиной года.

Алексей Доспехов