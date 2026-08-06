Футболиста Антона Заболотного отстранили на полгода за употребление допинга
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на шесть месяцев дисквалифицировало нападающего Антона Заболотного. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Антон Заболотный (в центре) во время матча против махачкалинского «Динамо»
Фото: ФК «Спартак»
«Сегодня состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок 6 месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры»,— написал форвард.
В мае стало известно, что футболист сдал положительный допинг-тест. Информацию подтвердили пресс-служба московского «Спартака» и сам Заболотный. В клубе заявили, что игрок был временно отстранен от спортивной деятельности, однако вскоре дисквалификацию отменили. Нападающий заявлял, что «за всю свою продолжительную карьеру никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ».
Прошлый сезон 35-летний Антон Заболотный провел в «Спартаке», в составе которого стал обладателем Кубка России. В июне он покинул клуб по истечении срока контракта.
Вместе с петербургским «Зенитом» нападающий стал чемпионом России. В период выступления за столичный ЦСКА он завоевал кубок страны. На протяжении карьеры Заболотный также представлял «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно», «Сочи» и подмосковные «Химки».
В мае 2026 года стало известно, что футболист Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест. Информацию подтвердили пресс-служба московского «Спартака» и сам спортсмен. В апреле 2026 года РУСАДА разрешило Антону Заболотному участвовать в тренировках и соревнованиях, временно отменив отстранение.
Антон Заболотный перешёл в «Спартак» в 2025 году, где стал обладателем Кубка России. В период с 2018 по 2019 год он выступал за петербургский «Зенит», с которым в 2019 году выиграл чемпионат России, а в 2023 году в составе ЦСКА завоевал Кубок страны. До перехода в «Спартак» Антон Заболотный играл за подмосковные «Химки», куда перешел из клуба «Сочи» в 2019 году.