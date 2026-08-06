Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Футболиста Антона Заболотного отстранили на полгода за употребление допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на шесть месяцев дисквалифицировало нападающего Антона Заболотного. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Антон Заболотный (в центре) во время матча против махачкалинского «Динамо»

Антон Заболотный (в центре) во время матча против махачкалинского «Динамо»

Фото: ФК «Спартак»

Антон Заболотный (в центре) во время матча против махачкалинского «Динамо»

Фото: ФК «Спартак»

«Сегодня состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок 6 месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры»,— написал форвард.

В мае стало известно, что футболист сдал положительный допинг-тест. Информацию подтвердили пресс-служба московского «Спартака» и сам Заболотный. В клубе заявили, что игрок был временно отстранен от спортивной деятельности, однако вскоре дисквалификацию отменили. Нападающий заявлял, что «за всю свою продолжительную карьеру никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ».

Прошлый сезон 35-летний Антон Заболотный провел в «Спартаке», в составе которого стал обладателем Кубка России. В июне он покинул клуб по истечении срока контракта.

Вместе с петербургским «Зенитом» нападающий стал чемпионом России. В период выступления за столичный ЦСКА он завоевал кубок страны. На протяжении карьеры Заболотный также представлял «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно», «Сочи» и подмосковные «Химки».

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

В мае 2026 года стало известно, что футболист Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест. Информацию подтвердили пресс-служба московского «Спартака» и сам спортсмен. В апреле 2026 года РУСАДА разрешило Антону Заболотному участвовать в тренировках и соревнованиях, временно отменив отстранение.

Антон Заболотный перешёл в «Спартак» в 2025 году, где стал обладателем Кубка России. В период с 2018 по 2019 год он выступал за петербургский «Зенит», с которым в 2019 году выиграл чемпионат России, а в 2023 году в составе ЦСКА завоевал Кубок страны. До перехода в «Спартак» Антон Заболотный играл за подмосковные «Химки», куда перешел из клуба «Сочи» в 2019 году.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд